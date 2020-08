La mamá de Facundo Astudillo Castro dijo que la reunión con el Presidente la dejó "conforme"

Conferencia de Prensa virtual sobre el caso Facundo Astudillo Castro

Castro brindó mas detalles del encuentro y aseguró que el Presidente “fue muy sincero” durante la reunión que se llevó a cabo en la Quinta de Olivos en horas del mediodía de este lunes.

“Lo miré a los ojos para saber que no me estaba mintiendo, hable con él y me dejó conforme, tranquila", aseguró Castro durante la conferencia, aunque advirtió: "Eso no quiere decir que no voy a seguir atrás de todo esto para que salga la verdad a la luz".

En tanto el abogado Peretto agregó que “el Presidente se ha comprometido públicamente a poner a disposición las garantías que la querella solicitó para que la investigación se dé en un marco de transparencia e independencia. Estamos conforme con los mecanismos que dispuso” Alberto Fernández.

En una segunda parte de la reunión con el Presidente, también participó la ministra se Seguridad, Sabina Frederic, y los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio.

NOTA EN DESARROLLO