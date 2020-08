Alberto Fernández a Macri: "Yo preferí preservar la salud de la gente antes que ganar un peso más"

"Cuando algunos me recomendaban que la economía no se frene, y que se caiga lo que se tenga que caer, y que se enfermen los que se tengan que enfermedad, y que se mueran los que se tengan que morir; yo preferí preservar la salud de la gente antes que ganar un peso más", expresó Alberto durante su discurso, haciendo alusión a las recientes declaraciones sobre su conversación con Macri.

alberto villa rosa 1.jpg Alberto Fernández durante la inauguración de la estación Villa Rosa. Foto: Télam.

En esta línea, el Presidente brindó más datos que contradicen a la oposición y sus críticas a la cuarentena. "La actividad industrial de la argentina está por encima de los niveles que registraba en marzo y esto fue posible por la comprensión y el esfuerzo de todos; pero el riesgo de la pandemia no ha terminado y poco a poco vamos a ir volviendo", reflexionó.

Durante el acto de inauguración de la estación Villa Rosa del ferrocarril Belgrano Norte, el mandatario estuvo acompañado por los ministros de Transporte, Mario Meoni, y del Interior, Eduardo de Pedro; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y los intendentes de Pilar, Federico Achával, y de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

"Veo los resultados y no nos equivocamos. El salario real por supuesto que cayó pero la mitad de lo que cayó el año anterior. No me equivoque. Lo mejor que hicimos fue llevar asistencia a los que necesitaban", sostuvo Alberto Fernández, que volvió a destacar las medidas de la tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Por último, Alberto también se refirió al decreto que declara como servicio esencial a la telefonía móvil, internet y cable, y remarcó: "Me di cuenta que por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires había seis mil chicos que no acceden a internet y como no tienen internet no les llegaban las clases”.