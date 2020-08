"Acá no se llama a la policía": en La Plata ofrecen cursos a cambio de armas

"Danos el arma y te pagamos su valor. Te ofrecemos un curso gratuito de capacitación laboral", proponen desde la organización La Plata Solidaria, que ya colgó los carteles en postes de Tolosa, Villa Catella y La Bajada. La esperanza es que los jóvenes acepten el trato, que incluye su voluntariado en comedores, merenderos y centros comunitarios para "que se sientan parte de algo".

"Esto surge a partir de la gente de los comedores, de las charlas que tenemos. Ya hicimos un proyecto de desarme hace unos años, emulando a una vecina de la ciudad que había empezado a desarmar a los chicos", contó a minutouno.com Pablo Pérez, coordinador de La Plara Solidaria. "El tema de que nos entreguen el arma sería la frutilla del postre", admitió.

Tras cinco meses de aislamiento social por la pandemia de coronavirus en Argentina, los ánimos y las circunstancias en los barrios populares oscilan entre la crisis y la incertidumbre, y Pérez aseguró que en La Plata "la violencia ya es intrabarrial", hasta en casos de chicos de 7 u 8 años, según los testimonios de personas que trabajan con la organización.

"Los chicos, al no tener escuela, están a la deriva. No hay cuarentena ahí, no hay aislamiento. No hay posibilidad de acceso a cosas que puedan darle algún dinero, entonces el nivel de violencia va subiendo", señaló Pérez en referencia a personas que tienen en su mayoría entre 14 y 20 años.

La Plata Solidaria empezó hace 21 años (Pérez y su equipo cuentan a partir de la primera vez que hicieron la campaña "Ni un chico sin Papá Noel" para Navidad) y su base de voluntarios creció tras la inundación de 2013, cuando "mucha gente se enganchó con la cuestión solidaria, comprendió el valor de la solidaridad".

Con el coronavirus en Argentina desde marzo de 2020, y con el aislamiento social vigente desde entonces, a las campañas para el Día del Niño o Navidad se le sumó la de los cursos a cambio de las armas. "Les damos el valor del arma que nos da el ANMaC, el antiguo Renar. Nosotros llevamos el arma, la destrozan, nos dan la plata y nosotros se las damos a los chicos", explicó Pérez.

"Pero previo a que entreguemos la plata tenemos estas circunstancias, de los cursos de capacitación laboral, de colaborar en el comedor o merendero del barrio. Básicamente lo que queremos es que se sientan parte de algo. De un proyecto, de un grupo, de la posibilidad de trabajar en conjunto. De hacer algo por el vecino", agregó.

"Si no empezamos a hacer estas cosas, y esto sobre todo en los chicos más chiquitos, luego de la pandemia vamos a tener un panorama muy complicado", se anticipó el coordinador, para quien la campaña "en realidad es poner de manifiesto una situación, un problema que hay. Tratar de abordar una pequeña solución en tres puntos específicos de la ciudad, pero también un poco diciéndole a las autoridades 'empiecen a trabajar'" en la contención de la población.

Justamente Pérez, un ex militante del radicalismo, aclaró que La Plata Solidaria no es una organización con afiliación partidaria aunque "no apolítica, porque política hacemos todos", sino que se trata de "vecinos de la ciudad" que escapan al "reunionismo". En vez, "en cada campaña se van sumando diferentes amigos que están interesados en una campaña o en la otra", desde en la colecta de calzado hasta en hacer de Papá Noel cada diciembre.

"Creo que si uno se integra a una organización política partidaria, en estos momentos deja de lado muchas otras cosas que nosotros no queremos dejar de lado. Por ejemplo, la posibilidad de saltar de barrio en barrio en la ciudad y ser recibido con los brazos abiertos porque saben que no vamos a buscar más que la idea de poder ayudar y transformar al menos un poquito la realidad", explicó.

La organización se apoya en la solidaridad del público, por lo que acepta donaciones de materiales, insumos, ropa, juguetes, calzado, útiles escolares, todo menos dinero en efectivo. Se los puede contactar a través de Facebook.