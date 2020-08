Santiago Cafiero: "Macri y Sanz son agoreros que nunca le pegan"

Santiago Cafiero sobre Ernesto Sanz: "Es un marginal de la política" Santiago Cafiero cargó contra Sanz y Macri por sus críticas al manejo del coronavirus en Argentina

"Es un marginal de la política Sanz, no tiene que ver con lo que esta pasando. Es como el ex presidente (Mauricio Macri), no tiene idea de los que está pasando. No tiene idea de lo que es una guardia abarrotada, donde los trabajadores y trabajadores se angustian y trabajan horas y horas para salvar vidas. Hacen declaraciones ampulosas para quedar bien con una minoría partidaria, se nos va a poder criticar por muchas cosas, pero no por no hacer", cargó Santiago Cafiero por las críticas por el manejo del coronavirus en Argentina.

"El DNU es a favor de los usuarios", expresó Santiago Cafiero sobre el DNU

"Mientas el Presidente lucha contra la pandemia, fabrica la vacuna contra el coronavirus y reestructura la deuda, Mauricio Macri viaja por el mundo: esa es la diferencia", expresó Santiago en otro tramo. En el mismo sentido había reclamado "que la oposición acompañe y si tiene criticas, que sean constructivas, pero que no piense en las elecciones, no hay margen para eso".

Santiago Cafiero habla sobre las declaraciones de Macri y la Reforma Judicial

Antes había destacado que la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) por la crisis del coronavirus "dio buenos resultados", llego a alcanzar a "casi 3 millones de trabajadores" mientras que la cuarta entrega del programa llegó a "1.300 mil" y adelantó que la quinta tendrá una "modalidad similar al resto: dos salarios mínimo vital y móvil que se depositan en la cuenta del asalariado".

Santiago Cafiero habla sobre la Reforma Tributaria post pandemia

Pero también habló de "incentivos para las pymes que sostengan en nivel de empleo de su planilla de trabajadores y trabajadores o que lo aumente" y destacó la política de "no solo a completar el salario sino" también "sostener el nivel de empleo, por eso en Argentina cayó poco el nivel de empleo".

En referencia al decreto que declaró como servicios públicos a los servicios de Internet y telefonía móvil en medio de las tareas que se desarrollan en las casas por el aislamiento a raíz del coronavirus, expresó: "Esto es a favor de los usuarios y consumidores, el Estado interviene y exige políticas a favor de los que menos tienen. No es en contra de nadie, queremos que las empresas se desarrollen en nuestro país, pero no a costa del bolsillo de los argentinos, necesitamos que el Estado tome cartas en el asunto". Al respecto, indicó que el Gobierno busca "servicios de calidad y accesibles".