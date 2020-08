La mamá de Facundo Astudillo Castro: "Necesito tener los resultados para saber si es mi niño"

La mujer destacó que “el encuentro fue bastante productivo” y sobre el Presidente, remarcó: “Es una persona que necesitaba ver para saber si me estaba mintiendo o no, y me voy conforme sabiendo que me está diciendo la verdad y tomo su compromiso de transparencia”.

Entrevista a Cristina Castro en relación a su encuentro con Alberto Fernández

“Le pedí respuestas. Fue muy productivo, porque el señor es muy abierto, escucha, es muy atento, tiene una calidez humana increíble, y también la ministra (de Seguridad Sabina Frederic), que se sumó a esta reunión sin siquiera pedir audiencia, y me entregó algunas pruebas que se están analizando y otras que están para analizarse y que no me habían entregado en la Policía de Bahía Blanca”, relató Castro.

Respecto a la autopsia de los restos hallados en un cangrejal, Cristina exclamó en C5N: “Necesito tener los resultados para saber si es mi niño, y que el cuerpo hable, porque los cuerpos siempre hablan y quedan huellas”.

“Yo creo que Facundo reclamó sus derechos. Seguro no hizo caso, y por eso apareció un segundo patrullero que se lo llevan. Lo habrán amenazado que vuelva a Pedro Luro, y no habrán cumplido con las leyes vigentes que decían que ellos, la Policía, tenían que devolverlo a su domicilio”, lamentó la mujer, y sentenció: “Yo creo que mi hijo reclamaba sus derechos y a alguien no le hará gustado”.

Cristina Castro se reunió este lunes con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. La mujer permanecerá en Buenos Aires, donde este martes se llevará a cabo la autopsia al cadáver hallado en un cangrejal situado entre las localidades de General Cerri y Villarino, cerca de Bahía Blanca, para saber si los restos corresponden a su hijo, Facundo Astudillo Castro, que permanece desaparecido desde el 30 de abril.