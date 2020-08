Estados Unidos: dieron por muerta a una joven pero "revivió"

La muchacha, cuya identidad no trascendió, sufrió un episodio cardíaco el domingo pasado en casa de su madre en Southfield, estado de Michigan. Los paramédicos del servicio de emergencia la revisaron y le practicaron maniobras de resucitación, pero nunca dieron con su pulso e incluso consultaron por teléfono a un médico de guardia en un hospital cercano, que posiblemente estaría enfocado en el tratamiento de pacientes con Covid-19 informó el sitio del Canal 4 de Detroit este lunes.

Ese profesional de la salud confirmó el deceso de la joven y ordenó el traslado de su cuerpo a la morgue judicial del Condado de Oakland, donde ese mismo domingo decretaron que no había habido circunstancias sospechosas en la "muerte". La familia de la muchacha pudo contratar a una casa de sepelios para iniciar el proceso de embalsamar e inhumar sus restos.

Horas después de pasar por el trágico anuncio de la muerte de su hija de 20 años, la madre de la joven recibió un llamado desde la casa de sepelios James H. Cole en Detroit en la que le avisaron que la muchacha respiraba.

"Estoy devastada porque mi hija está pasando por eso. Mi familia, su hermano mellizo, su hermano mayor... no tengo palabras. No dormí en toda la noche, no sé qué hacer", expresó la mujer. La joven está internada en el Hospital Sinai Grace y se sabe poco de su estado de salud o de por qué llegó a semejante situación.

"Alguien declaró que mi hija estaba muerta y no lo está. Está en el hospital", señaló la madre acerca de los paramédicos de Southfield. Todavía no se sabe si la joven sobrevivirá.

El caso atrajo tanta atención mediática aún a pesar de que la atención está puesta en la pandemia de Covid-19 que las autoridades iniciaron una investigacion para descubrir quién cometió el error que podría haberle costado la vida a la joven.