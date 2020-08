La Ciudad propondrá el regreso de la construcción y de las empleadas domésticas

La Ciudad ya prevé avanzar con la posibilidad de habilitar a los locales gastronómicos a recibir comensales siempre y cuando sea en espacios abiertos al aire libre. Asimismo volverían, de manera gradual, las obras de construcción de hasta 5 mil metros cuadrados y la empleados doméstica podrían retomar su actividad siempre y cuando sean residentes de la ciudad de Buenos Aires y no tengan que viajar desde el conurbano bonarense para acudir a sus lugares de trabajo.

En total son unos 77 mil trabajadores de casas particulares que podrían retomar su actividad tras el parate de más de 5 meses que les impuso la cuarentena.

Kicillof y Rodríguez Larreta se volverán a reunir mañana, tal como vienen haciendo siempre antes de encontrarse con el presidente Fernández, para consensuar la propuesta de aperturas o retrocesos que le llevarán para la etapa que se prevé se extenderá hasta el 13 de septiembre.

Según consignó Clarín este miércoles, el mandatario provincial no pondría reparos a los planes previstos por la Ciudad para las próximas semanas, merced de la menor preocupación que impera en la actualidad en torno a la posibilidad de un colapso del sistema sanitario.

Aunque cautos, los especialistas comenzaron a ver síntomas de amesetamiento en el ritmo de contagios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la zona más afectada en el país por la pandemia de coronavirus.

“(La apertura de bares y restaurantes) estaba prevista en la próxima etapa, lo vamos a discutir esta semana con el gobierno nacional, pero no queremos adelantar una fecha”, señaló este martes Rodríguez Larreta en un diálogo por streaming con vecinos del que también participó su segundo, Diego Santilli, y el ministro de Desarrollo Económico José Luis Giusti.

En La Plata no se sorprendieron. “No tenemos ningún problema, si la Ciudad cree que está en condiciones epidemiológicas de hacerlo”, señalaron fuentes del gobierno de Kicillof a ese medio.

Enla Ciudad están puliendo los detalles de la propuesta que le llevarán a Kicillof. Todavía debaten con su equipo de epidemiólogos hasta cuántos comensales por mesa se permitirían; serían entre seis y ocho. Cada restaurante tendría la potestad para definir la extensión de los turnos; una de las razones por la que en la Ciudad no quisieron avanzar con el take away plus (la colocación de sillas en las proximidad de cada local), que habilitó Gustavo Posse en San Isidro.

Así quedarían habilitadas de hecho las reuniones sociales “al aire libre”.

Tendrá que esperar todavía más la apertura de shoppings y de gimnasios.

Kicillof, por su parte, no tiene en carpeta todavía habilitaciones para los locales gastronómicos ni cambios importantes. "Por ahora, no habrá nuevas aperturas", confiaron voceros del gobierno bonaerense a minutouno.com.