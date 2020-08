Agreden a un periodista en la marcha frente al Congreso

El algún momento después de las 17.10 un grupo de manifestantes agredió físicamente al periodista Ezequiel Guazzora, por lo que la policía de la Ciudad tuvo que intervenir para resguardarlo contra la reja del Congreso sobre la avenida Entre Ríos.

"Me acaban de pegar de vuelta, otra vez me rompen el equipo. No se puede así", expresó Guazzora a la cámara de C5N tras recibir desde patadas hasta escupitajos que podrían poner su salud en riesgo dadas las circunstancias de la pandemia de coronavirus en Argentina.

De hecho, gran parte de los manifestantes de este miércoles no llevaba puesto barbijo ni guardaba la distancia social de dos metros de acuerdo al protocolo del Gobierno de la Ciudad para andar por la vía pública.

En vez, algunas personas lanzaron amenazas de linchamiento contra Guazzora mientras el periodista quedaba separado del público por un cordón policial.

"Te voy a matar, p... de mierda. Lo único que haces es pudrir mi hermosa Argentina, zurdo de mierda", vociferó uno de los manifestantes, cuya cara quedó registrada por la cámara de C5N dado que no tenía puesto barbijo.

"Esto no es lo que pasa siempre. No quiero que empiecen a decir que esto es cosa de siempre. Esto es un grupo de locos", quiso argumentar un muchacho con la cara cubierta con un pañuelo celeste, pero en seguida fue interrumpido por un hombre vestido con campera deportiva y barbijo negro, el mismo que había increpado al equipo de C5N en la marcha anticuarentena en el Obelisco.