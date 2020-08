Enio García: "Estamos en el peor momento de la pandemia, no hay motivos para seguir abriendo"

El sanitarista explicó que "hay que ver qué impacto tuvo una carga de datos atrasados de hospitales privados de la Ciudad" en la cifra de contagios del reporte de ayer, y si eso explica el aumento o si se trata de que la curva "empezó a tomar velocidad de vuelta", en una entrevista con El Destape Radio.

"La curva había bajado mucho, habíamos por eso proyectado otro escenario más optimista porque se veía ese amesetamiento en el ingreso a terapia intensiva", aseguró aunque advirtió que "ese amesetamiento no quería decir en si mismo que habíamos llegado al pico e iba a empezar a bajar"

"Era un amesetamiemto y estabilidad en el número de casos diarios pero sabíamos que podía en cualquier momento volver a subir", manifestó.

En relación a la apertura de nuevas actividades, García afirmó que "no hay que cerrar ni abrir, hay que seguir como estamos porque tenemos un alto número en el AMBA. Si bien el amesetamiento es buena noticia, estamos en el peor momento de la pandemia, nunca tuvimos tantos casos diarios reportados, no hay motivos para seguir abriendo", subrayó.

Sobre el sistema de salud, García detalló que "sigue en una situación de estrés", con "los trabajadores de la salud muy cansados".

"Estamos haciendo más de 11 mil testeos por día, es una barbaridad. Es un esfuerzo muy grande, pero en ocupación de camas se estabilizó bastante, estamos en 64% en el Conurbano hace bastante tiempo", precisó.

Por otro lado, el jefe de asesores de la cartera de Salud bonaerense dijo que no cree que la actual situación epidemiológica se mantenga hasta fin de año, aunque sostuvo que "todo dependerá de lo que hagamos ahora y logremos como sociedad".

"Se pone la carga 100 por 100 en las medidas del Estado, pero si no hay un consenso social no se logrará bajar la curva", manifestó. "Si ahora no logramos como sociedad bajar la curva la situación de riesgo se va a extender", remarcó.

García señaló que "si se logra mantener el distanciamiento social y algunas situaciones de aislamiento hasta que llegue la vacuna puede ser que bajen los casos y de a poquito volvamos a retomar la normalidad".