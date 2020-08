Cristina Castro: "Le dije al gobernador que Berni es un bocón y que tiene que renunciar"

madre astudillo castro

"Le dije al gobernador que su ministro es un bocón (por Berni) y que tiene que renunciar", dijo contundente Cristina y reiteró que "miente" sobre el papel de la policía en la desaparición de su hijo . Además, remarcó que espera que lo que sucedió con su hijo "no vuelva a pasar" con nadie.

Calificó al encuentro con Axel Kicillof como "productiva" y que se llevaba algunas respuestas, "otras han quedado en el tintero. Le he dejado muchas preguntas al gobernador, que me va a ir respondiendo conforme el tiempo. Quiero confiar en que las cosas se van a hacer transparentes".

“Esto no puede volver a pasar”, dijo Cristina y añadió "a mi hijo no me lo va a devolver nadie pero cada vez que algo así vuelva a pasar me van a tener aquí gritando. Hay muchos padres que están buscando a sus hijos y no tienen respuesta. A la gente del interior no se nos escuchan”.

Asimismo, aseguró que durante la cuarentena “la policía está cebada” y que “el gobernador está enterándose como opera la policía recién ahora. Creo en su palabra de que quiere hacer muchas cosas pero quiero ver que las haga. Quiero ver cambios”

El lunes, la mamá de Facundo fue recibida por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la Quinta de Olivos. "Me voy con la misma seguridad, renuevo la confianza en el señor Presidente", dijo Cristina al abandonar la residencia de Olivos tras un encuentro que se prolongó durante casi dos horas.