Eduardo Duhalde adujo que tuvo un "desenganche de la realidad" cuando deslizó la posibilidad de un golpe de Estado

"Yo hace un par de meses vengo hablando de un tema, que la pandemia produce actitudes psicóticas, un desenganche de la realidad, y nunca como ahora ves que hay gente que dice cosas que en su sano juicio no las diría", expresó Eduardo Duhalde en una entrevista con A24.

Con los ejemplos de un concejal cordobés u otros funcionarios actuales que son anti macristas, el ex Presidente quiso bajar el tono de sus elucubraciones del lunes en la pantalla de América, que generaron rechazo de organizaciones de Derechos Humanos, varios actores políticos y hasta miembros del Congreso, que lo convocaron para dar explicaciones por sus dichos sobre un golpe militar en ciernes.

"Yo no estoy excepto de tener estos temas psicóticos, a mí me puede pasar. No me reconozco diciendo lo que dije", aseguró Duhalde antes de aclarar que lo que tuvo el lunes en cámara "no es un brote psicótico, es un instante, un desenganche de la realidad" que lo hizo decir cosas como "es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones" o que "quien ignore que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América no conoce lo que está pasando".

El ex presidente afirmó que "para que haya elecciones tienen que ser consensuadas y borrar estas cosas que no sirven para nada" en referencia al proyecto de reforma judicial que se debate desde este jueves en el Congreso. Aunque aseguró que no cree que Alberto Fernández "vaya a sufrir un golpe", sí aseguró que la suya es "la más compleja de las presidencias" y que "se va a generar un clima peor al 'que se vayan todos'" de 2001 que podría devenir "en una especie de guerra civil".