El fuerte video de Guillermo Montenegro por el retroceso de fase en Mar del Plata: "Es la semana más crítica"

Según expresó el intendente en un video que compartió a través de las redes, "esta es la semana más crítica", por eso -tras advertir que "el virus puede estar en cualquier lado", dijo: "Mi norte siempre fue el cuidado de los vecinos de mi ciudad. Hablé cuando tenía que hablar, me peleé cuando me tenía que pelear, generamos las aperturas de actividades cuando lo podíamos hacer y también les dije que no me iba a temblar el pulso si teníamos que retroceder".

"Les dije que no me iba a temblar el pulso si teníamos que retroceder", afirmó el jefe comunal. Frente a estos extremos de impacto del virus, pidió bajar la circulación en la ciudad e hizo hincapié en evitar las reuniones sociales, consideradas foco y motor del aumento de los contagios. "Yo no veo a mis hijos mayores y a mi viejo hace seis meses", citó, a modo de ejemplo. Pero consideró que es este el momento de cuidarse "sin miedo, pero con responsabilidad".

Embed Desde el comienzo de la pandemia les dije que si creía que la salud de los marplatenses estaba en riesgo, no me temblaría el pulso para dar marcha atrás. pic.twitter.com/45yHfpxpMP — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) August 27, 2020

Con este cuadro quedan interrumpidas numerosas actividades en la ciudad que se habían reabierto a partir del trabajo consensuado entre concejales, funcionarios y personal de salud en una comisión especial conformada en el Concejo Deliberante.

Qué cambia

Las obras de construcción del ámbito privado, rubros comerciales y el sector gastronómico, donde solo se permitirá implementar el delivery y el sistema take away.

A partir de esta medida también deberán permanecer cerrados gimnasios y shoppings, no se permitirán las salidas recreativas ni la práctica de deportes individuales al aire libre.

Tampoco las actividades religiosas, el trabajo de personal auxiliar en casas particulares, la venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, juguetes y calzados en comercios de cercanía, ferias itinerantes de alimentos, servicios de lavadero de autos, gestoría, ensayos de obras musicales o teatrales y asistencia a espacios culturales.

El total de casos activos que tiene actualmente Mar del Plata es de 1.113, el 9% de ellos permanecen internados y el 0,9% requieren la utilización de un respirador.