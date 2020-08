Autocines, bares y restaurantes con atención afuera y obras: una por una, las aperturas en la Ciudad

Para el resto de los restaurantes y bares que aún no cuentan con el permiso del uso del espacio público, deberán tramitarlo primero y luego se les autorizará esta atención al público. La Ciudad se comprometió a ampliar el uso de las veredas para garantizar el distanciamiento social y evitar conglomeraciones de personas, ansiosas por querer socializar.

Pero esta apertura no será la única ayuda para el sector, que se vio bastante castigado por la pandemia de coronavirus. La administración de Horacio Rodríguez Larreta resolvió eximir al sector del pago de Ingresos Brutos durante seis meses. La medida fue aprobada este jueves por la Legislatura porteña. Se estima que la medida representará un alivio fiscal para los bares, restaurantes, servicios de “fast food”, heladerías y comercios de venta de comidas y bebidas al paso.

Otra de las habilitaciones que la Ciudad logró el consenso de Nación y la Provincia para avanzar desde la semana próxima son las obras de construcción privadas mayores de 5.000 metros cuadrados o las que culminen en 90 días. Esta apertura le permitirá a 40 mil obreros volver a trabajar después de 5 meses.

En todos estos casos se deberán aplicar un estricto protocolo, donde los empleados trabajen de forma rotativa, se cumpla el distanciamiento social y no utilicen el transporte público.

También desde los próximos días se habilitarán los "autocines", según confiaron fuentes del gobierno porteño a minutouno.com. La Ciudad tiene en estudio 5 zonas para autorizar esta actividad sociocultural. Resta saber también el costo que tendrá por cada vehículo.

En estudio continúa la habilitación de la actividad física al aire libre así como la atención médica que no requiere tratamiento.

Con estas aperturas la Ciudad avanza hacia lo que la propia gestión de Larreta diagramó como fase 3 de un total de 6. Pero no es la tercera etapa en su totalidad, sino que aún restan varias actividades por autorizar, entre ellas una muy deseada: las reuniones familiares en hogares de hasta 10 personas. Lejos está esa habilitación, por el momento.

LOS QUE DEBERÁN SEGUIR ESPERANDO

Los 16 shoppings que hay en la ciudad de Buenos Aires seguirán cerrados y no podrán funcionar si quiera con la modalidad "take away". Deberán esperar al menos otros 15 días más. Lo mismo con las 77 mil empleadas domésticas que viven en Capital Federal. Nación no dio el visto bueno para estas aperturas por el alto nivel de contagios, que superaron los 10 mil casos en los últimos días.

Tampoco podrán trabajar las escuelas de conducción de vehículos y los hoteles alojamiento.