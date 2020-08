Las sanciones que podría recibir Lionel Messi por no presentarse a los entrenamientos

Pero esta novela no termina ahí, porque Messi tomó la decisión de no presentarse este domingo en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva a realizarse los testeos por coronavirus, esto quiere decir que no podrá asistir a los entrenamientos el próximo lunes. Acá es cuando se abre un nuevo capítulo porque la institución española estaría en condiciones de recurrir al reglamento y aplicarle una sanción por su ausencia.

¿De qué se trata?

El Convenio colectivo para la actividad de fútbol profesional, documento suscrito a la Liga y la Asociación de Futbolistas Españoles, establece cuando las faltas son leves, graves o muy graves y que tipo de sanción corresponde para cada caso.

En es oportunidad, el artículo 4 del anexo V del Convenio califica como falta leve el hecho de "no notificar al club/ Sad con carácter previo, razón de la ausencia al trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho - y sin perjuicio de su ulterior justificación, conforme a cada caso corresponda-".

En tanto que "la primera y segunda falta de asistencia al trabajo, sin causa justificada, no tratándose de un partido", ya implica una falta grave. Si la ausencia del capitán de la Selección Argentina sigue pasaría a considerarse una falta muy grave.

Además, el documento contiene sanciones que implican la "suspensión de empleo y sueldo de once a treinta días" y la imposición de multas de hasta el 25% del salario percibido para las faltas graves. En cuanto a la situación de Lionel Messi, que recibe un monto mayor a 100 mill euros por mes, la quita puede ir desde el 3.33 hasta el 10% del excedente sobre esa cifra.

Incluso el Barcelona tiene la autoridad de aplicar un castigo mayor como es el despido del jugador. Aunque esto último sería prácticamente imposible, ya que los dirigentes están peleando por retener al crack argentino, al menos, para recibir algo de dinero a cambio.