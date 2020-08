El primo de Lionel Messi eligió en qué equipo "encajaría bien" el astro

“A mí me gustaría verlo en un equipo que juegue bien y de todos los equipos que se nombran, me parece que en el Manchester City encajaría bien. Por ahí, en el PSG también, pero vamos a esperar y a donde vaya que sea feliz y tenga paz”, sostuvo el primo en diálogo con Radio Continental.

messi guardiola.jpg El primo de Lionel Messi quiere verlo en el Manchester City.

Biancucchi, quien reconoció que la noticia lo sorprendió, argumentó que su primo “tiene que buscar el lugar donde sea feliz”, y como ahora “esa felicidad no continúa en él, quiere buscar nuevos rumbos y está en su derecho”.

“Yo pensé que nunca se iba a ir de Barcelona y ahora estamos con esto que parece que se va, que se queda, que no sabemos. Por lo que leí, él tiene contrato hasta el año que viene. Si lo analizamos, sería positivo que se vaya hoy porque al club le entraría un dinero, no se iría libre. Eso es una particularidad que pocos lo dicen y es un gesto noble de él. Tiene que hacerle caso a lo que siente”, destacó el ex futbolista.

El primo de Lionel Messi aprovechó para aclarar, una vez más, que la “Pulga nunca fue de River”, y se refirió al sueño de verlo en Newell’s. “Tengo la esperanza que en algún momento Leo pueda jugar allí. Ojalá así sea para devolverle el cariño que la gente le tiene y el fútbol argentino en sí. Él tiene respeto por todos los equipos”, concluyó.