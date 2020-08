El incómodo momento del Kun Agüero durante un vivo con su hijo: ¿es hincha de River?

Pero en las últimas horas, el delantero del Manchester City vivió un momento más que incómodo mientras realizaba una tranmisión en vivo nada menos que con Benjamín, el hijo que tuvo con Gianninna Maradona, cuando el pequeño de 11 años le preguntó de qué equipo era hincha en Argentina.

"Pá, ¿vos por quién hinchás en Argentina? ¿River, Boca, Independiente?", soltó el nene, lo que tomó completamente por sorpresa al jugador de 32 años, que tras vacilar algunos instantes mientras jugaba con su perro, le respondió: "Por Independiente, pá. ¿Qué me estás diciendo?".

"Ah, yo pensaba que River", le devolvió Benjamín con total naturalidad, lo que motivó que el Kun, fuertemente vinculado con Independiente, único club en el que jugó en el país, ensayara una explicación para los pensamientos de su hijo.

kun aguero enzo francescoli

"Al abuelo le gusta River. A mí no, sólo de chiquito. Me gustaba el Enzo, equipazo tenía en ese momento. Cuando jugaba River los domingos y lo pasaban en la radio, cada vez que había un tiro libre me quedaba a escuchar. Olvidate: tiro libre era gol del Enzo", explicó Agüero, quien además puso a prueba a su hijo para salir del mal momento preguntándole si sabía qué número usaba Francescoli.