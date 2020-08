Fernán Quirós, sobre los casos de coronavirus en la Ciudad: "El peor momento ya pasó"

Al mostrar el gráfico de la curva de casos ordenados según el día que se realizó el hisopado, sostuvo que en la Ciudad "seguimos en una meseta alta de casos". "Luego del pico de la primera semana de agosto hemos tenido una media que logra los 1.100, la semana anterior llegó a 1.150 casos y volvió a descender, detalló Quirós en la conferencia de este lunes donde informó la situación epidemiológica en la Ciudad.

ciudad hisopados ok.jpg

“Hemos pasado el peor momento que fue a principios de agosto, pero todavía tenemos muchos casos por día. Requerimos mantener mucho el enfoque ciudadano en el cumplimiento de las normas y la estrategia de testeo y aislamiento, porque todavía tenemos que tener un camino de descenso que creemos que va a ser lento y, por lo tanto, queremos ser muy prudentes y paulatinos en el avance de las medidas”, indicó el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, se refirió a quienes trabajan en casas de familia e informó que se esperará a la próxima etapa para habilitar esa actividad. En cuanto a los permisos de actividades al aire libre, sostuvo que "es conveniente en esta etapa liberar las áreas donde el propio Gobierno puede tener supervisión del espacio público para poder dar garantía de que esta etapa podamos tener una observación de cómo vamos avanzando".

ciudad casos ok.jpg

En el marco de estas declaraciones, Fernán Quirós sostuvo que “hay cierta tendencia a una conducción paternalista en donde desde el Gobierno uno tendría que contarle a la gente lo que tiene que interpretar o pensar y me parece que no es la estrategia adecuada. Lo mejor es siempre ser lo más transparente y claro con la información y responsable con los dichos”.

Y enfatizó: “El hecho de describir la curva con los datos a la vista no connota que uno deba relajarse, al contrario”.

“La curva está estable hace siete semanas, ¿eso quiere decir que terminamos con el problema? ¿Qué tenemos que relajarnos? ¿Qué este virus ya no importa y no genera daño? Nunca dijimos eso y no los vamos a decir porque no es cierto. Tenemos que seguir cuidándonos y hacer el esfuerzo no solo por nosotros sino por los que queremos, por los que nos rodean y por el conjunto de la sociedad donde decidimos vivir”, aclaró sobre la situación del coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires.