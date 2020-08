Axel Kicillof, sobre las reaperturas de actividades: "Es un error y no estamos de acuerdo"

"Quiero dejar en claro cuál es la situación epidemiológica de la Provincia y del AMBA, una situación que no todos conocen, que no todos ven, que algunos no quieren ver y otros directamente quieren ocultar" señaló el mandatario provincial y advirtió que aunque la semana pasada se registró "una estabilidad extremadamente frágil" esa tendencia se perdió y en los últimos días "los casos comenzaron a crecer nuevamente y esa tendencia se consolidó".

Y sentenció: "La situación no está mejor, ni igual, está peor que los últimos días".

kicillof apertura

Kicillof aseguró que a lo largo de los últimos cinco meses, y también a partir de las experiencias de otros países del mundo, aprendimos que habilitar aperturas de la cuarentena antes de tiempo genera nuevos rebrotes de contagios y luego es más difícil dar marcha atrás. "Es un error abrir prematuramente, es un error abrir de más" lanzó en una velada crítica, aunque sin nombrarla a la política de la ciudad de Buenos Aires de seguir habilitando nuevas actividades.

Y siguió. "Es un error y no estamos de acuerdo. En esta situación no podemos acompañar más aperturas. En esta situación lo que debemos hacer es tratar de estabilizar (la curva de contagios). No podemos perder en cinco días lo que logramos en cinco meses. No lo puedo permitir".

"¿Cómo le voy a explicar a los médicos con los que me reúno que mientras ellos no dan abasto en las terapias nosotros seguimos autorizando actividades? Es muy difícil de explicar", aseguró y recordó que el AMBA constituye "una misma zona sanitaria, urbana, económica y arquitectónica. La mitad de la gente que trabaja en la ciudad de Buenos Aires viene de la Provincia y por eso es necesario coordinar y articular acciones".

Cargó además contra las voces que desde la oposición bregan por una inmediata e indiscriminada apertura de la cuarentena. "No es momento de hacer política con la enfermedad,es un momento muy delicado el que estamos pasando, necesitamos que nos ayuden, pero hay una parte que incentiva a que la gente salga y se contagie".

"No lo voy a hacer. Ni por lo que digan los focus group, o las encuestas, o el marketing político. Este es un tema sanitario que tratamos con los expertos, las encuestas miden opinión", sentenció.

La ocupación de camas de terapia intensiva en el sistema de Salud público de la provincia de Buenos Aires se encuentra hoy en el 66% aseguró Kicillof y señaló que "si no saturamos el sistema es porque tuvimos tiempo, se actuó con responsabilidad y porque Alberto (Fernández) dispuso el aislamiento y nos dedicamos a ampliar el sistema sanitario".

En ese sentido destacó que de no haberlo hecho el sistema habría colapsado. "Cuando asumimos había 883 camas de terapia intensiva en los hospitales públicos bonaerense. Hoy tenemos 1.306 camas de terapia intensiva ocupadas, 807 de ellas con pacientes de coronavirus. agregamos 1.230 camas al sistema que ya llegó a las 2.113".