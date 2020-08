Apareció abandonado el auto con el que atropellaron y mataron a un joven en San Martín

Si bien los investigadores de San Martín aún no lo sabían, el auto ya había sido secuestrado por la comisaría de la Policía de Ciudad que junto a la Fiscalía del Distrito de Núñez - Saavedra investiga el presunto robo de ese vehículo denunciado por su propietaria, según informaron hoy fuentes policiales y judiciales

Este lunes al mediodía, un grupo de familiares y amigos de Nan se congregaron en los Tribunales de San Martín para exigir justicia.

atropellado san martín

“Le tomó la moto prestada a mi vecino y salió. Vino un chico y me dijo ‘Jonatan tuvo un accidente está tirado en la avenida’. Cuando fui mi hijo estaba destrozado, vomitaba sangre, le junté los dientes con mi mano. Me agaché a abrazarlo y la policía me quería sacar”, relató Claudio, su padre, en C5N.

“Ni bien llegué ya me mostraban el video de los que había pasado”, contó y expresó que tuvo que pedirle a los negocios que le dieran los videos de las cámaras de seguridad.

Según contó el padre de Jonatan, el auto que atropelló a su hijo se dio a la fuga. “Hubo un testigo que siguió al auto. A la media cuadra dice pararon y se bajaron a lamentarse porque el auto estaba chocado. Él -por el testigo- frenó les gritó que habían atropellado a un chico, agarraron un palo y lo arremataron”, relató sobre la secuencia.

La policía investiga ahora el presunto robo del vehículo debido a las incongruencias en los horarios de los hechos: “A mi hijo lo mataron a las 19.55 y la denuncia se hizo recién a las 21”, indicó Claudio desde San Martín, al tiempo que aseguró que los responsables “viven a una cuadra de donde mataron a mi hijo”.

Después de un robo atropelló, mató y huyó