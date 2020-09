Atlético Mineiro quiere llevarse a Sebastián Villa

El lunes, Boca le comunicó a Sebastián Villa que no formará parte del plantel profesional hasta que su causa judicial no se aclare. Es que, el colombiano enfrenta una causa por violencia de género y esta decisión no le cayó nada bien al jugador. Es por eso que decidió hablar con las autoridades y avisarles que si no va a ser tenido en cuenta, él quiere dejar la institución.