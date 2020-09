Cristina Kirchner durísima con Larreta y Cambiemos por las sesiones virutales

"Mirá este hilo de @Lucampora, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, y te vas a sorprender tanto como yo de las cosas que hace el macrismo en la Legislatura porteña, que responde a Horacio Rodríguez Larreta, y que nadie se entera", exhortó la Vicepresidenta en su cuenta oficial de Twitter.

Embed Mirá este hilo de @Lucampora, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, y te vas a sorprender tanto como yo de las cosas que hace el macrismo en la Legislatura porteña, que responde a Horacio Rodríguez Larreta, y que nadie se entera. https://t.co/af4HtJvJTE — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 1, 2020

La publicación de Cámpora se da a propósito de la polémica que se vive en la Cámara de Diputados dónde el bloque de Juntos por el Cambio se rehúsan a seguir sesionando de manera virutal, y exigen participación presencial en plena pandemia del coronavirus.

Al respecto, cuestionó que "JxC se abroquela en el Congreso por un reglamento sesión por sesión" y agregó: "No hace falta aclarar que en la Legislatura ese delirio no se le ocurrió ni a ellos mismos y ya vimos que la virtualidad no les es un problema para tratar las leyes de fondo".

"Es hora de dejar atrás toda forma de oportunismo político. Necesitamos que todxs seamos muy, pero muy responsables. Si el contexto no los hace darse cuenta de esto, por lo menos que lo haga el miedo al ridículo, porque este nivel de incoherencia no te lo robo", manifestó la legisladora en torno a lo que ocurre en Diputados.

En rigor, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, convocó a una sesión especial para este martes por la tarde la cual se cayó porque no hubo acuerdo en el bloque opositor que busca mantener el rechazo del tratamiento del proyecto de la reforma judicial, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

En el inicio de la publicación citada por la Vicepresidenta, Cámpora sostiene que leyó que el bloque opositor "pone trabas al funcionamiento del Congreso con excusas varias".

"Voy a contar cómo funcionan las cosas donde mandan ellos: en la Legislatura porteña. Porque hay que ser coherentes en la vida", remarcó.

Embed Leo que Juntos por el Cambio pone trabas al funcionamiento del Congreso con excusas varias.



Les voy a contar cómo funcionan las cosas donde mandan ellos: en la Legislatura porteña. Porque hay que ser coherentes en la vida, vieron... — Lu Cámpora (@lucampora) September 1, 2020

"Resulta que en el Congreso, JxC pide postergar el proyecto de reorganización de la Justicia Federal por no ser ´prioritario´para tratar en pandemia", dijo, tras lo cual precisó que en la Legislatura, desde el inicio del aislamiento por la pandemia, se aprobaron proyectos impulsados por la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

Entre los expedientes mencionados figuran "la reforma del Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, la ley que habilita audiencias públicas virtuales, la ley de apps, la designación de cuatro jueces y la ley de Responsabilidad del Estado".

Respecto de la primera iniciativa, Cámpora aseguró que "era un proyecto que modificaba los órganos de administración de recursos del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público. Tranqui. Cero estructural. La comisión de Justicia en la que discutimos ese proyecto duró literalmente menos de 10 minutos".

"Lo mismo pasó con la Ley de Responsabilidad del Estado, sancionada la semana pasada. Pidieron preferencia y tuvimos UNA SOLA comisión para discutir el tema. Yapa: por esta misma Ley, en el Congreso, en 2014, hicieron un show como el que están haciendo ahora en Diputados", resaltó.

Por su parte, el legislador porteño Leandro Santoro contó que en la Legislatura porteña también están sesionando de manera virtual desde que comenzó la pandemia.