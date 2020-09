Córdoba: aviones hidrantes combaten los incendios forestales

avion hidrante incendios cordoba Aviones hidrantes combaten el fuego en Córdoba

“Esta es la temporada mas crítica. Casi todo agosto fue intenso porque por ahí habían otros incendios pero se controlaban rápido", dice el piloto de aviones hidrantes Pedro "Polaco" Paczkowski a Adrián Collados para Vía Córdoba y agrega que "eran salidas diarias. Esta última semana fue la más critica. Era alerta roja en todo momento“.

"Estás de guardia desde la mañana temprano. Estamos disponibles desde que sale el sol hasta que se pone", explica sobre su tarea en los incendios forestales en Córdoba y agrega: "En total somos seis o siete pilotos que nos rotamos”.

Cada piloto puede volar un máximo de ocho horas por día y un bombero asegura sobre el trabajo de apoyo que reciben de los aviones hidrantes: “Vos no sabes lo que es estar peleando cara a cara con el fuego y que venga un pájaro (así les decimos nosotros) y te de una mano”.

“Esto es un poco la experiencia que tiene uno", dice el piloto que trabaja en Córdoba y asegura sobre su tarea: "Es lo mismo que lanzamiento de bomba, nosotros lanzamos agua. Acá no hay mira depende del ojo, la sensación, el viento. Uno va corrigiendo a medida que toma experiencia, ya sabe dónde y cómo hacer el lanzamiento”.

“Muchas veces vemos peligro en donde están los bomberos y los jefes nos van a mandar ahí, no hay que aflojar", indica sobre el trabajo en los incendios forestales y asevera: "No nos podemos permitir que alguien salga lastimado. Hay veces que tenés que decirles que salgan corriendo porque viene un fuego que no están viendo”.

En ese sentido, agrega: "La misión es que nadie salga lastimado o pierda algo porque le falta agua. Esto es como una guerra, tenés que combatir con alguien que no tiene códigos. Un lanzamiento de agua bien puesto salva a alguien y se ahorran tiempo de trabajo".