Kicillof volvió a criticar a la Ciudad por habilitar el running

"En otras localidades se preocupan muchísimo porque la gente hagan running... Está bien, ¿a quién no le gusta, quién no necesita tomar aire y hacer deporte? No es algo peyorativo ni comparativo, pero nosotros dijimos, ’lo primero que tenemos que abrir son las industrias; si vamos a correr algún riesgo, aunque sea con protocolos, que sea para poner en marcha el aparato productivo de la provincia de Buenos Aires, que es vital'", disparó Kicillof.

Kicillof participó de una reunión virtual con empresarios por el día de la Industria y desde allí expuso aún más las diferencias con su par porteño.

"No imagino como hubiera sido esto con gobiernos que no tuvieran a la producción y al trabajo como núcleo de su preocupación. Esa ideología fue central para ver qué hacíamos durante la pandemia, con un Estado presente y una sociedad solidaria, con una prioridad en la salud y en la vida, pero también en la producción y el trabajo", apuntó el gobernador.

Kicillof apeló además a otra frase fuerte para remarcar las dificultades y los desafíos que generó el coronavirus: "Sería psiquiátrico ignorar que vivimos en un mundo que se volvió más hostil, donde el solo hecho de respirar nos puede enfermar y eventualmente matar".

El funcionario también envió un mensaje de gratitud a los empresarios que lo escuchaban de forma remota: "Estoy orgulloso y agradecido con la industria provincial. Tienen que saber ustedes que en estos meses le hemos dado de comer a todos los argentinos a través de la producción de alimentos. Y más que eso porque también exportamos alimentos de industria nacional”.

En el tramo final de su discurso, el mandatario provincial destacó todo el trabajo que se hizo para que la industria se reactivara: “Hemos hecho miles de protocolos, en un trabajo contra reloj y de noches sin dormir, para que se pueda volver a trabajar con la tranquilidad de que no enviábamos a nadie al contagio o a la muerte tomando estas decisiones”.

“Tenemos una enciclopedia de protocolos para ver cómo hacíamos, en medio de esta calamidad, para lamentar pocos contagios en términos relativos, en nuestra actividad industrial y comercial, porque qué sentido tiene producir si no se puede vender... En condiciones absolutamente adversas, con el pulso débil pero con vida, hemos podido sostener la actividad productiva en la provincias de Buenos Aires”, destacó.