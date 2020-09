Javier Iguacel, intendente macrista y anticuarentena, dio positivo de Covid-19

Iguacel se encontraba asilado de forma preventiva a la espera de los resultados del hisopado que llegaron en horas de la mañana de este miércoles con resultado positivo, según informó FM Sarmiento. El caso del intendente, indicaron, se suma a otros confirmados dentro de la municipalidad.

Iguacel, ex secretario de Energía durante parte del gobierno de Mauricio Macri, estuvo en el foco de las críticas tras haber autorizado a que se realicen aberturas en la localidad de Capitán Sarmiento sin antes haber obtenido el aval del gobierno provincial, comandado por Axel Kicillof. Era un militante anticuarentena.

A principios de mayo, el intendente del PRO decidió abrir ciertas actividades no esenciales tras una cuarentena local que había sido catalogada como “exitosa” durante los primeros meses del aislamiento dispuesto por el Gobierno nacional el 20 de marzo.

Su decisión provocó el enojo dentro de Kiciloff y el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, anunció incluso que las habilitaciones – como la apertura de negocios comerciales y salidas recreativas - eran ilegales y no contaban con la autorización de Provincia, según replicó revista Noticias.

"El problema es que está incumpliendo un decreto presidencial de orden público y no presentó nada a la provincia de Buenos Aires. Pone en riesgo a la población. Habilitó actividades fuera de toda norma sanitaria. No sé si no se enteró que hay un decreto presidencial y que estamos trabajando con todos los municipios. Debería haberlo solicitado formalmente. No sé si es un acto de rebeldía o qué. Me parece temerario", aseguró Bianco.

En ese sentido, desobedeciendo la cuarentena, en junio Iguacel decidió habilitar además la posibilidad de hacer algunos deportes, mientras que en el resto de la provincia esa actividad estaba vetada. Tras su decisión, incluso, se registraron varios casos de coronavirus en el frigorífico de la Granja Tres Arroyos.