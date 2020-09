Alfredo Casero contó por qué fue a la marcha en el Congreso

En contra de esta actitud, el actor decidió manifestarse junto a un grupo reducido de personas en la madrugada del miércoles y fue visto arengando sin barbijo. “Alberto, andate a la puta que te parió”, cantó. En una entrevista con CNN Radio, explicó que fue porque sintió que lo estaban "choreando".

“Lo que dije en el videito fue que a mí me duele ya simplemente estar en un país donde el 51 por ciento de las personas piensa que esa gente tiene que estar manejando este país. Hay que revertirlo y hay que revertirlo de una manera política y sana", comentó.

Alfredo Casero arenga una marcha golpista afuera del Congreso, con fuertes insultos al Presidente

"Entonces, no van a permitir la sanidad política y no van a permitir la sanidad del Congreso. Y el que toca el Congreso es mi enemigo. El que toca a un periodista, saltarán los periodistas, el que toca a un bombero, saltarán los bomberos, el que toca a un policía no salta nadie. Ahora, cuando me tocan el culo a mí yo voy a ir. Fui anoche porque sentí que me estaban choreando. Nada más. Están choreando”, agregó.

Además, dijo que él busca enviar un mensaje "sin violencia", y mostrando que "hay una civilidad en cada cosa que hacés”. "Lo que está haciendo el kirchnerismo está fuera de la civilidad. Y todos lo reconocemos”, continuó.

“¿Cómo puede ser que estando los diputados en el lugar, por una cuestión técnica ya vencida, el presidente de la Cámara de Diputados niega la presencia. ¡Eso es increíble!”, cuestionó, para luego enfatizar sobre Sergio Massa. “¿Quién es? ¿Qué mierda hizo en la historia? Lo pusieron. Es nuevo. Lo trajeron Néstor y Cristina mostrándolo como El joven maravilla. ¿Qué obra hizo? Puso cámaras en Tigre”, arremetió.