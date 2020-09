El virus no sabe de grieta: la lista de políticos argentinos de "grandes ligas" con Covid-19

El 12 de junio se conoció que Martín Insaurralde, intendente de Lomás de Zamora, se había contagiado de coronavirus y se encendieron todas las alarmas ya que es paciente de riesgo. De hecho fue el político que peor la pasó con esta enfermedad, estuvo varios días internado en el hospital de Lavallol y debió ser tratado con plasma de pacientes recuperados de Covid-19, luego de tener una disminución en su capacidad respiratoria. A los pocos días de recibir el tratamiento se recuperó rápidamente y volvió a la función pública.

El 17 de junio, se conoció el caso de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que fue una de las primeras políticas de la oposición en contraer el virus. Ella misma lo contó a través de su cuenta oficial de Twitter: “Me han indicado reposo, algo que también es mental. Estoy bien, cuidada, controlada, aislada como corresponde y cumpliendo con todo lo que dice el médico”.

Embed Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) June 17, 2020

Días antes de confirmar su caso, Vidal se había reunido con el diputado bonaerense de Juntos por el Cambio, Alex Campbell, que tuvo un cuadro asintomático y aseguró no saber cómo se contagio ya que estuvo “con mucha gente, pero siempre tomando todas las precauciones”, según afirmó él mismo.

Embed Acabo de recibir la noticia de que mi hisopado dio positivo #Coronavirus. Me encuentro bien, estoy en mi casa junto a mi familia y voy a seguir trabajando desde acá, cumpliendo los protocolos que me indicaron los médicos. Por favor cuídense todos, y cuiden a sus familias. — Alex Campbell (@AlexCampbellOK) June 16, 2020

Campbell explicó que se hizo el test “por haber estado en contacto con Federico Otermín, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, quien a su vez era contacto estrecho de Martín Insaurralde, también afectado por coronavirus”.

El 25 de julio la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, confirmó que tenía coronavirus a través de un video que publicó en sus redes sociales oficiales. La funcionaria había quedado aislada de forma preventiva, un día antes de que le dieran el resultado del hisopado, luego de que le confirmaran que una asistente con quien tiene contacto estrecho había dado positivo de coronavirus.

"Quiero decirles que a pesar de tener síntomas me encuentro bien, aislada desde hace 48 horas. Sabemos que el contagio es una posibilidad para quienes tenemos la responsabilidad de seguir adelante con nuestras funciones. Pero quiero aprovechar para pedirles a todos y todas que se sigan cuidando, que quienes no tengan que salir por una razón imprescindible no lo hagan, y que quienes deban hacerlo salgan tomando las medidas de cuidado. Son momentos difíciles, sigamos unidos en esta pelea", comunicó la política el Frente de Todos.

El 14 de agosto se supo que Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que coordinó varios de los operativos de seguridad y sanitarios que se hicieron desde que comenzó la pandemia, confirmó que se había contagiado.

“Quienes trabajamos en lugares de máxima circulación viral estamos más expuestos al contagio. Mi hisopado dio positivo. Como siempre, enfrentaremos este desafío con decisión y coraje. Rendirse no es opción para un soldado. Al virus en mí, le quedan las horas contadas”, escribió fiel a su estilo en su cuenta oficial de Twitter.

Embed Quienes trabajamos en lugares de máxima circulación viral estamos más expuestos al contagio. Mi hisopado dio positivo. Como siempre, enfrentaremos este desafío con decision y coraje. Rendirse no es opción para un soldado. Al virus en mi, le quedan las horas contadas. — Sergio Berni (@SergioBerniArg) August 15, 2020

El funcionario provincial no tuvo ningún síntoma y de hecho mostró cómo se entrenaba durante el asilamiento que mantuvo mientras transitaba la enfermedad.

Ese mismo día el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, confirmaba a través de su cuenta de Facebook que, también había dado positivo: "Quiero comentarles que recién me confirmaron el diagnóstico de covid-19 positivo", contó Morales en esa red social. Según detalló, está "asintomático, cumpliendo con el aislamiento y todas las recomendaciones médicas".

Embed Quiero comentarles que recién me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Me encuentro asintomático, cumpliendo... Publicado por Gerardo Morales en Viernes, 14 de agosto de 2020

El martes 1 de septiembre el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, también confirmó que dio positivo en un test de coronavirus y permanece aislado en buen estado de salud a pesar de haber tenido síntomas a los pocos días de haberse reunido con el presidente Alberto Fernández.

“Hola. Quiero contarles que me confirmaron el diagnóstico positivo de Covid-19. Estoy muy bien, me encuentro asintomático, cumpliendo el aislamiento y atento a las indicaciones médicas. Mientras tanto, sigo llevando adelante mis obligaciones y trabajando desde casa”, escribió el mandatario provincial.

Embed Hola. Quiero contarles que me confirmaron el diagnóstico positivo de Covid-19. Estoy muy bien, me encuentro asintomático, cumpliendo el aislamiento y atento a las indicaciones médicas. Mientras tanto, sigo llevando adelante mis obligaciones y trabajando desde casa. — Gustavo Bordet (@bordet) September 1, 2020

En las últimas horas se conoció que el Javier Iguacel, el intendente macrista de Capitán Sarmiento y ferviente militante anticuarentena, dio positivo de coronavirus.

Iguacel se encontraba asilado de forma preventiva a la espera de los resultados del hisopado que llegaron en horas de la mañana de este miércoles con resultado positivo, de acuerdo a lo que informó FM Sarmiento. El caso del intendente, indicaron, se suma a otros confirmados dentro de la municipalidad.

Iguacel, ex secretario de Energía durante parte del gobierno de Mauricio Macri, estuvo en el foco de las críticas tras haber autorizado a que se realicen aberturas en la localidad de Capitán Sarmiento sin antes haber obtenido el aval del gobierno provincial, comandado por Axel Kicillof.

El último caso que se conoció es el de la titular del PRO, Patricia Bullrich, que lo anunció a través de su cuenta de Twitter y dijo que se contagió “haciendo compras”, a pesar de que es una de las promotoras de las marchas opositoras y anticuarentena cómo la que se llevó adelante el 17 de agosto.