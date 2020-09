Indignación en Paraná: le dieron prisión domiciliaria al hombre que tiró a su novia de un octavo piso

La vocal de Juicios y Apelaciones Nº 1 de Paraná, Carolina Castagno, fue quien le concedió el arresto domiciliario a Jorge Julián Christe, de 31 años, por el plazo de 60 días. Tendrá un monitoreo electrónico, el cual deberá cumplir en su departamento del sexto piso del mismo edificio donde se cometió el femicidio, bajo la custodia de su madre, la ex jueza en lo Civil y Comercial Ana María Stagnaro.

Durante la audiencia que duró más de cuatro horas participaron de manera presencial el fiscal Ignacio Aramberry y los abogados defensores Franco Azziani Cánepa y Ladislao Uzín Olleros; mientras que la abogada querellante Corina Beisel y el imputado participaron mediante videoconferencia.

Christe está imputado por el delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género" contra Julieta Riera, que prevé la pena de prisión perpetua, y se encuentra detenido en la Unidad Penal 1 de Paraná hasta tanto cumpla con los requisitos ordenados por la jueza.

La defensa de Christe había solicitado que se dicte la excarcelación del imputado o, en su defecto, se morigere con prisión domiciliaria, ya que no existía el riesgo de fuga ni la posibilidad de entorpecimiento de la investigación por la muerte de Julieta Riera.

El fiscal Aramberry y la abogada Beisel rechazaron la apelación y confirmaron que es "razonable" la decisión de extender la prisión en la cárcel. La jueza Castagno detalló que "ni la fiscalía ni la querella acompañaron nuevos elementos de juicio sino que reiteran lo puesto", ni tampoco "informaron si testigos o peritos recibieron intimidación o injerencia del imputado o allegados del mismo".

"Le doy la razón a la defensa de que no puede entorpecer las pruebas que faltan, restando informes psiquiátricos y pericias sobre el recorrido del cuerpo", entre otras pruebas, agregó. Respecto al riesgo de fuga, Castagno sostuvo que persiste debido a que "no es descabellado presumir que pueda fugarse por la expectativa de pena" y tuvo en cuenta "los lazos con su madre, la calidad de vida al contar con recursos económicos, no tener un ingreso laboral fijo y la residencia de su hermana en Paraguay".

La jueza hizo lugar al planteo de la defensa y le otorgó la prisión domiciliaria por 60 días con dispositivo electrónico en el sexto piso del edificio ubicado en calle San Martín 918 de Paraná bajo custodia de su madre. También determinó una caución de 500 mil pesos, la entrega de su pasaporte y la prohibición de contacto de cualquier forma con los testigos y peritos.

El femicidio de Julieta Riera ocurrió el pasado 30 de abril cuando cayó del balcón del departamento, del octavo piso del edificio de la calle San Martín 918

El fiscal Aramberry afirma que el episodio ocurrió entre las 2.20 y 2.50 de ese día, y que Christe "agredió físicamente" a Julieta Riera y "le comprimió manualmente el cuello hasta dejarla en estado de inconsciencia", tras lo cual "la arrojó con vida desde el balcón". La joven presentaba más de 31 lesiones, hematomas, hemorragias y excoriaciones en el rostro, cuello, brazos y piernas. La pareja convivía desde hacía un año y medio y, según se determinó en la causa, "más de 10 personas" entre familiares y amigos de Julieta Riera "sabían que la relación que mantenían estaba caracterizada por la violencia de género".