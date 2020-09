Un mamá denuncia que su ex se llevó a su hijo y la extorsiona

rafael mills

En mayo, Lorena hizo la denuncia contra su ex desde México y pudo alejarse del calvario que vivía con su hijo y regresar a su país con la ayuda de las autoridades argentinas. “Volví de México por el horror que estaba pasando. Mark consumía drogas, alcohol en altas cantidades y era violento. Me escapé con mi hijo", contó.

A raíz de la denuncia, la justicia le dio un botón antipánico. Ella nunca creyó que iba a necesitarlo ya que el hombre permanecía en otro país y las fronteras del nuestro estaban cerradas para restringir la circulación del coronavirus.

"La autorizaron y le dieron todo lo necesario para que ella pudiera volver con Rafi desde Mexico. El padre le dio una autorización. Acá hizo una denuncia penal y civil", contó a minutouno.com Karina, hermana de Lorena.

Pasaron varios meses de tranquilidad viviendo con la familia de ella en la Ciudad de Buenos Aires hasta que el pasado 25 de agosto, Mills -con el que se comunicaban esporádicamente para que viera por videollamado a su hijo- le pidió que vaya a mostrar un departamento en el barrio de Palermo a una persona interesada en comprarlo. El se dedica al negocio inmobiliario en Buenos Aires. Para su sorpresa cuando llegó al lugar, junto a su hijo, se encontró con que él era quien la esperaba.

rafael mills

Lorena no había llevado el botón antipánico. Mills le explicó que se iba a quedar sólo una semana y le pidió que le dejara al niño para que pudieran ir a comer un asado con él y unos amigos. Al día siguiente se comunicó con ella y le dijo que no se lo devolvería.

"Se lo di de buena fe, esperando que me lo regresara al día siguiente pero cuando hablé me dijo que no iba a volver a verlo. Me amenazó, me extorsionó y dijo que quería la custodia total del nene, que le mande los papeles con la firma de un abogado", aseguró Lorena.

rafael mills

Mills tiene hoy pedido de captura internacional por el secuestro de su hijo. La justicia y la policía lo buscan aquí y en México. Además, habría entrado al país de forma ilegal.

Durante estas semanas, Lorena sólo pudo ver a Rafael por Skaype algunos minutos. "Él dice que está bien, pero no podemos hablar mucho porque su papá está a su lado y enseguida le corta para volverme a pedir que le de el pasaporte y papel de ciudadanía del nene. Me dice no lo voy a ver más, y que sigo con la denuncia se lo va a dar a unos amigos que venden droga", relató Lorena.

"A Rafi lo vio muy flaquito. Está comiendo muy mal, todo el tiempo papas fritas por lo que le contó. Está al cuidado de una persona bipolar, alcohólico y drogadicto y tememos por él", manifestó la tía del niño y agregó que sospecha de la versión de que están en México, porque el hombre no tiene los papeles para sacarlo del país.

rafael mills

La familia de Rafael difundió a través de las redes la foto del niño y la de su padre. Mark Mills es rubio de ojos claros, mide 1,90 y tiene un acento inglés marcado, el nene tiene rulos y pelo castaño claro. Ante cualquier información de su paradero comunicarse con ellos al 115815-9208