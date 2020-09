Un chofer devastado se quedó dormido junto a su ambulancia

https://twitter.com/hugohlamadrid/status/1301685878386036736 La ambulancia en la puerta de la casa de mi cuñado. Hisopado hace dos días y sin resultado aún, hoy con neumonía.



"Vinieron de una prepaga de la más conocidas", narró el "Flaco" que en los '80 fuera parte del Racing campeón de la Supercopa con el "Coco" Alfio Basile como entrenador. En el hilo comenzó contando una revelación del chofer de la ambulancia: "esto está que explota". Junto al conductor había una médica que se quedó dormida en el asiento del acompañante. "No duerme hace dos noches, no aguantamos más", prosiguió el auxiliar.

"Mientras seguimos esperando le ofrecemos un café, me agradece y me dice que no 'si llego a mi casa y no como me matan'", prosiguió Lamadrid quien recientemente publicó "Lamadrí el Renacido", una autobiografía en la que cuenta su paso por el fútbol.

La espera se hizo larga. "Charlamos un rato más y de golpe dejé de escucharlo. Se quedó dormido parado, apoyado en el costado del vehículo", tuiteó Lamadrid junto a una foto que luego decidió borrar para preservar la privacidad del trabajador.

"Borré el tweet de la foto del ambulanciero cabeceando de sueño porque la bronca a veces nos ciega y cometamos cagadas. Gracias a quien me lo hizo notar y espero que no le traiga más inconvenientes de los que ya tiene dia a día". El trabajador de la salud no tiene responsabilidad alguna por mostrarse humanamente cansado.