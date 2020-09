"El presidente no cumplió con su palabra": las frases de Lionel Messi sobre su continuidad en Barcelona

Embed

Las 10 frases de Messi que explican los motivos de su permanencia en Barcelona

1. Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario.

2. El presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

3. Me dolió cuando se puso en duda mi amor por este club. Por más que me vaya o me quede, mi amor por el Barça no va a cambiar nunca”.

4. Sentía que necesitaba un cambio y nuevos objetivos, cosas nuevas”.

5. Cuando le dije a mi familia que me podía ir fue un drama. Todos se pusieron a llorar.

6. El Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”.

7. Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club.

8. Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor.

9. Sentí mucho dolor de que se haya dudado de mi barcelonismo con todo lo agradecido que estoy a este club.

10. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir.