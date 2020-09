Murió el hombre que alquilaba una habitación en su casa y tuvo que convivir más de diez días con el cuerpo

La mujer llegó a hacer un pedido desesperado en las redes sociales, cansada de denunciar la situación que vivían en distintas dependencias estatales. “Yo me di cuenta hace tres días, pero la Policía estuvo aquí, llamó a la ambulancia y ellos detallaron que está muerto desde hace más de diez días. Está todo reventado y el piso todo mojado de líquido. Yo duermo al lado del fallecido con mis cinco hijos y nadie hace nada. Por favor, no aguanto más el olor y no tenemos luz en el barrio. Nadie me ayuda, solo piden plata”, escribió.

Embed

Según aseguró el olor que emanaba era insoportable. “No se pueden tomar videos porque el olor llega hasta la calle. Los vecinos están en mi puerta, pegando carteles. Me mandan a distintos lugares, camino bajo la lluvia y nada. Fui a ocho lugares y nadie me ayuda ni orienta. A los lugares que fui están en las fotos, pero qué puedo hacer. Solo quiero una solución para poder dormir bien con mis hijos”, aseguró.

La mujer contó que durante un mes, el señor no apareció para pagarme, "comencé a buscarlo. Con la linterna me fui hasta el cuarto del fondo y pude verlo por la ventana. El señor estaba acostado en su cama. Jamás me imaginé que podía estar muerto dentro del cuarto”, recordó.

Además, los vecinos que terminaron incluso amenazando a la familia con entrar por la fuerza a su casa y sacar el cuerpo a la calle.

La policía retiró el cuerpo del hombre este viernes cerca de las 21. Según trascendió, era un hombre de 40 años y que murió por causas naturales. Alquilaba desde hacía dos meses una habitación de la vivienda de la familia y trabajaba cociendo.