El primer posteo de Lionel Messi después de anunciar que se queda en el Barcelona

Primero, la "Pulga" subió a sus historias de Instagram una foto del backstage de la entrevista que brindó al sitio 'Goal' para comunicar la decisión tomada. Luego, subió una imagen de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, sonrientes. Ellos junto a Antonella Roccuzzo fueron una parte fundamental para que el argentino se incline por seguir en Barcelona.

En la nota que dio explicó la reacción de su familia cuando le comentó lo que había decido: "Mi hijo, mi familia, crecieron aquí y son de aquí. Todo este tiempo ha sido duro para todos. Tenía claro lo que quería, lo había asumido y dicho. Mi mujer con todo el dolor del alma me apoyaba y acompañaba. Mateo aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte".

Y agregó: "Thiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que vivir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía 'no nos vayamos', repito que fue duro, la verdad. Era entendible. Me pasó a mí. Es muy difícil tomar una decisión".