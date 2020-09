Santiago Cafiero: "Vamos a duplicar las fuerzas federales en la Provincia"

“Vamos a duplicar las fuerzas federales en la Provincia. Serán 3.957 nuevos efectivos en la provincia de Buenos Aires, junto a la adquisición de 2.200 nuevos móviles policiales y nuevas cámaras de seguridad”, destacó el funcionario en declaraciones radiales.

Cafiero subrayó además que “hemos decidido invertir 20 mil millones de pesos y vamos a hacer 12 nuevas unidades carcelarias en la Provincia de Buenos Aires, lo que descomprimirá la situación de las comisarías".

En ese sentido explicó que el plan “se complementa con 4 mil paradas seguras, con botón antipánico y con conexión a centro de monitoreo, más la convocatoria del gobernador (Axel Kicillof) para 10 mil nuevos policías en la provincia de Buenos Aires”. Es un plan “en el que trabajan los estados nacional, provincial y municipal”, completó.

Parada segura

En otro orden, el jefe de Gabinete aseveró que “en cuatro años el gobierno de la provincia de Buenos Aires anterior no hizo nada con respecto a viviendas. F ue una promesa más del presidente incumplida al igual que la ex gobernadora Vidal, no hizo un solo plan de viviendas en provincia”.

“El acceso a la vivienda es un tema estructural que viene desde hace años, pero tenés gobiernos que se ocupan generando planes de vivienda y otros como el de Macri que se fueron sin entregar casi 50 mil casas del plan Procrear que fueron abandonadas después de 2015”, señaló.

Además aseveró que Macri “dejó una Argentina endeudada y nosotros tuvimos que recuperarla. Dejamos atrás ese modelo de especulación financiera para pasar a uno de producción porque dejaron al país con deuda e inflación altísimas, y sin lugar a dudas, el peronismo es el que más cantidad de viviendas ha construido”, señaló.