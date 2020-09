El Gobierno afina un Presupuesto sin ajuste para "un modelo de desarrollo federal y soberano"

Así podemos describir como serán los próximos días de Alberto Fernández y su gabinete. “Seguir mostrando la gestión estando activos”, cuentan a minutouno.com desde la mesa chica del Presidente.

Además, el Presidente estará monitoreando el cierre del presupuesto 2021 que se presentará el 15 de septiembre en el Congreso. Tanto Martín Guzmán como el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero afilarán el lápiz para mostrarle al primer mandatario los números del próximo año.

Yendo por partes, Alberto Fernández volverá a salir de Olivos para ir a fábricas y distintas industrias como hizo los días pasados visitando un Centro de Operaciones en Ezeiza y una planta automotriz. “Volver a sentar en una misma mesa al Estado, a los que producen y a los que trabajan para poner de pie la economía", expresó en una de las inauguraciones.

Además junto a Matías Kulfas lanzó un plan de créditos para Pymes, entre otras medidas. “Todas las semanas Alberto estará presentando nuevas medidas e inversiones, seguiremos con nuestra agenda para reactivar las economía”.

En principio, este lunes el Presidente tenía en agenda un vuelo a Mendoza para ver cómo estaba la situación sanitaria y económica en la provincia cuyana que gobierna el radical Rodolfo Suárez, pero este sábado el vuelo se pospuso sin fecha aún: “Si viajábamos iban a decir que nosotros les pedimos que cierren toda la provincia por el aumento de los casos. Preferimos esperar”, le contó a M1 un estrecho colaborador de Fernández.

Ante esto, la idea es visitar Salta y Jujuy para ver de primera mano la situación epidemiológica. “Iremos con grupos técnicos del Ministerio de Salud. Quizás se sume Ginés también para ver el aporte que podemos seguir haciendo desde Nación”. Jujuy es una de las provincias más afectadas hoy por el coronavirus. Este sábado sumó otros 326 casos sumando ya 9.875.

Otro de los temas que se debatirá en la semana es la situación del AMBA. Las imágenes de la Ciudad de Buenos Aires con los bares repletos no cayeron para nada bien. “La Ciudad debe cumplir los protocolos y las imágenes que vimos ayer de los bares, demuestran que no los están cumpliendo; esta semana aumentaron los casos, es un llamado de atención porque si se toman medidas y no se cumplen, no hay manera”, declaró Santiago Cafiero.

Además, voceros consultados por este portal, aseguraron que “Alberto y Larreta hablan a diario. Lo que vimos fue un descontrol. Desde la Ciudad aseguran que estas situaciones no impactan en los números, que el nivel de camas y de médicos para trabajar están bien. Deben controlar más”, aseguraron.

Como contábamos más arriba, el lunes 15 debe presentarse el presupuesto 2021 por eso en los próximos días habrá varios encuentros para plasmar los números. El Jefe de Gabinete Santiago Cafiero y su Vice, Cecilia Todesca, tuvieron varios encuentros tanto con Martín Gúzman como con el Presidente. La idea es repetirlos esta semana.

Ya cerrado el acuerdo con los bonistas extranjeros, uno de los máximos logros de la actual gestión, y con los tenedores locales, el Presupuesto venidero “va a reflejar una economía más inclusiva y tranquila en un modelo de desarrollo que sea federal y soberano”, dijeron a minutouno.com desde la Jefatura de Gabinete de ministros y agregaron “lo que se viene es el desarrollo productivo porque es la única manera de Generar valor, generar divisas y generar empleo”.

“Seguramente va a haber un crecimiento moderado con respecto a lo que va a ser la caída de este año que va a ser profunda. Lo que está claro es que no vamos a ajustar. No es nuestra política”, confiaron.

Asimismo, voceros consultados adelantaron que la inflación del año que viene en el presupuesto “rondará en el orden de los 30 y pico, menor a la de este año”.

Por último remarcaron: “El Gobierno va a invertir vía el gasto público directo, como la obra pública; y el otro es el crédito productivo subsidiado que haga que las empresas puedan tener el capital de trabajo para ponerse en marcha. Debemos estimular el consumo de corto plazo y el empleo”.