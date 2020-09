"No voy a descansar hasta ver a todos esos infelices detrás de las rejas", dijo la mamá de Facundo Astudillo Castro

Además, tras conocerse días atrás que en el mismo lugar donde el 15 de agosto fueron hallados los restos de Facundo se encontraron huesos pertenecientes a otras personas, la mujer pidió a las madres y padres "que han perdido a sus hijos que se acerquen a la Policía Federal y reclamen", porque "esas personas deben tener familias que los están buscando".

"Me aislaron hasta el martes pero no me callaron, voy a seguir peleando por justicia para mi hijo", aseguró Cristina esta mañana en diálogo con Radio Rivadavia, donde contó que se encuentra en su casa de la localidad bonaerense de Pedro Luro de forma preventiva por la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, la mujer confesó que la situación le resulta "difícil" porque su "gente está a media cuadra" y no puede contar con la compañía de sus seres queridos: "Estoy esperando que nos levanten este aislamiento para poder estar con los míos y abrazarlos, sé que Facu vive en cada uno de los integrantes de su familia."

"Se me acerca tanta gente, me llaman o me mandan mensajes y me dicen 'lo conocí a Facu de tal lado, de este otro lugar', mi hijo ha cosechado tantos amigos durante toda su vida, tiene amigos en toda la Argentina, ha sembrado semillas por todos lados, por eso cuando digo que mataron a un pibe bueno es en serio, mataron a un pibe bueno, que no le gustaba la violencia y peleaba por los derechos humanos", aseguró.

Cristina señaló que siempre va a recordar a su hijo "como él era, con esa sonrisa hermosa, esas ganas de ayudar, de servir al otro y de estar dispuesto".

"Con todas las pruebas más que nunca estoy convencida de quién mató a mi hijo, dónde lo mataron, y estamos esperando los resultados de la autopsia", dijo en referencia a la acusación que sostiene junto a sus abogados respecto a la responsabilidad de la Policía bonaerense.

La mujer explicó que le "da mucha bronca y mucha impotencia saber todo lo que han hecho con él y todo lo que han seguido haciendo para tratar de encubrir su asesinato".

"Esta gente no tiene perdón de Dios, a mí me ha golpeado la vida muy fuerte pero no ha logrado derrumbarme, yo no voy a descansar hasta ver a todos esos infelices detrás de las rejas, porque son muchos, son pocos los que lo mataron, pero son muchos los que lo encubrieron", afirmó Cristina.

La madre de Facundo también apuntó contra Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia, y afirmó que "no sólo miente" sino que fue el primero en transmitirle el pésame en julio, luego de que se presentara en Villarino.

"Cuando se despidió la última vez que habló por teléfono conmigo me dijo 'lo siento mucho, señora', a mí no se me va a ir nunca de la cabeza que Berni se fue de Villarino sabiendo absolutamente todo", dijo.

En relación al resultado del estudio de ADN que confirmó que los restos hallados en localidad de General Daniel Cerri pertenecían a su hijo, los cuales fueron publicados por los medios de comunicación 2 días antes de lo dispuesto por la Justicia, la mujer consideró que "la jueza (María Gabriela Marrón) sabía perfectamente" que eran ciertos y que "solamente lo postergó dos días para cubrirse".

"El lunes (de la semana pasada) me decían que no había pasado nada, yo hablé con ella y con el jefe del Equipo Argentino de Antropología Forense, el resultado ya estaba y no sabían cómo ocultar que nosotros nos habíamos enterado a través de los medios, como ha pasado en todo el caso de mi hijo, que se les ha fugado la información", añadió.

En tanto , Cristina relató que tras conocerse la confirmación de ese análisis su padre "casi se infarta" porque "es un señor mayor y no hay forma de sacarlo de enfrente de la pantalla".

"A él le duele muchísimo todo lo que se dice, lo ha desgastado mucho, está roto, porque mis hijos se han criado en la casa de mis papás, y mi papá no sólo ha sido mi papá, también ha sido el papá de mis hijos, por eso duele muchísimo", concluyó.