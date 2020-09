Ciudad: clausuran 12 locales gastronómicos por no cumplir con los protocolos

Distintos locales de Palermo, Liniers, Agronomía, Constitución y Caballito, que infringieron los protocolos y fueron sancionados por la Agencia Gubernamental de Control en espacios gastronómicos de la Ciudad.

Al momento del control, 2 de esos locales estaban realizando fiestas clandestinas en su interior. Otro fue sancionado por vender bebidas alcohólicas después de las 20, y los restantes fueron clausurados por tener distribuidas en la calle mesas y sillas fuera del horario permitido, que es hasta la medianoche.

Las medidas que deben cumplir los locales gastronómicos para no infringir la normativa vigente son:

-No vender bebidas alcohólicas a partir de las 20 horas para la modalidad take away.

-No realizar reuniones sociales en espacios complementarios o accesorios al local.

-No ofrecer espacios con mesas y sillas de las áreas gastronómicas y sus extensiones (espacios verdes, boulevares, veredas, etc) durante todo el día.

-Sólo se puede consumir en las mesas dispuestas por cada local.

-Se desaconseja el consumo de alimentos y bebidas de pie, en espacios cercanos al local donde fue realizada esa compra.

Tal como lo confirmó el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, se reforzaron los controles luego de que el viernes se registraran aglomeraciones en algunos bares. Por otro lado, harán una articulación con la cámara de locales de cervecerías en medidas de autoregulación.