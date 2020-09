Pedro Cahn, sobre el fútbol: "Los protocolos están bien, pero si no se cumplen no sirven"

Embed

"Hay obligaciones internacionales, clubes que tiene que jugar en 10 días o quedan descalificados. Entonces, naturalmente tienen que enfrentar eso, pasa que los protocolos son como las leyes: están muy bien, pero si no se cumplen no sirven para nada", evaluó Pedro Chan en Radio 10 respecto al combate contra la propagación de coronavirus Covid-19

Respecto a los casos de coronavirus Covid-19 en el fútbol argentino, Pedro Cahn evaluó: "Son un alerta de lo que pasa cuando no se cumplen las normas. No se lo que pasó en Boca pero si estaban todos testeados, todos eran negativos, nadie salió y nadie entró en esa burbuja no se explica cómo hubo 14 casos. No estoy seguro de que haya pasado eso, que nadie entró ni salió. No quiero abrir juicios, pero es raro ¿no? Es raro, hubo burbujas en otros deportes y otros países con burbujas y no hubo con esa frecuencia".

Respecto a la situación general del coronavirus en Argentina, Pedro Cahn indió que no se registra "un crecimiento exponencial, pero la mediana de casos no viene bajando" y agregó: “Estamos muy relajados. En el AMBA casi todo está abierto”.

“Hay que entender que estamos en medio de un tsunami o terremoto porque es algo imprevisto, violento y no sabemos cuándo termina”, expresó Pedro Cahn respecto a la pandemia de coronavirus Covid-19 y agregó que "hay una gran mayoría de gente que usa barbijo y se maneja responsablemente, pero también hay que tener en cuenta que hay una minoría que está harta y decide tomar riesgos”.