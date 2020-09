Sobrevivir a la pandemia: "Los días que se cobra el IFE son los que más se trabaja porque la gente puede comprar comida"

Hace once años, Alejandro Lezcano estaba sin trabajo y decidió ponerse un una parrilla hogareña en la puerta de su casa. Durante seis meses vendió choripanes, hamburguesas y bondiolas en la calle hasta que pudo adaptar su propia vivienda para brindar más servicios y comodidad.

En ese entonces, y gracias a los planes de pago Ahora 12 y Ahora 18, pudo comprar elementos de trabajo como una heladera, maquinas de cortar fiambre y freidoras: “Lo pagábamos con trabajo”, cuenta Lezcano a este portal.

La clientela era, en su mayoría, albañiles, pintores, fleteros o taxistas que pasaban por la parrilla, ubicada en Mariano Acosta al 1200, barrio porteño de Parque Avellaneda. “Hace ocho años se me llenaban las mesas”, recuerda, porque "eran rubros que se notaba que estaban bien”.

parque avellaneda parrilla.jpg "El parador" sobrevivió a la pandemia pese a la crisis en el sector de gastronomía

Sin embargo, desde lo que describe como “el convulsionado 2015, un año electoral muy malo y los siguientes que fueron peores”, el flujo de clientes disminuyó significativamente. “La gente trabajadora es mi clientela, son los primeros eslabones del trabajo y hubo mucha gente con empleo informal que se quedó sin sus changas”, expresa sobre los años del gobierno de Mauricio Macri.

La crisis llevó a reducir gastos al máximo: “Tenía tres marcas de cerveza y tuve que dejar de vender dos porque la gente compra lo más económico”. A eso se le agregó el aumento de los servicios durante los últimos cuatro años. El margen de ganancia -cuenta- se achicó por los aumentos de luz, gas y agua: "Bajó el volumen de venta y lo que ganábamos, y nos tuvimos que ajustar en todo sentido”.

En marzo, la llegada de la cuarentena estricta por coronavirus y las medidas de aislamiento de los meses siguientes, perjudicaron el negocio en gran medida: “Con la pandemia empeoró todo. Estuvimos nueve semanas cerrados porque al ser una parrilla al paso no disponíamos de delivery. No pensábamos que iba a ser tan largo todo. Un amigo mío que estaba sin trabajo y lo necesitaba empezó a hacer los repartos, agregamos volantes, imanes, no teníamos Instagram así que creamos una cuenta… Nos ayornamos a la situación, sobrevivimos con el delivery y el take away, y repuntamos bastante al cambiar el sistema de trabajo sin salón ni mesas a la calle”.

De la parrilla a la barbería

barberia

Durante varios años, Lezcano y su mujer se dedicaron ahorrar lo que podían para crear un plazo fijo: “Era la plata de la familia y pensamos, en vez de tenerla parada en el banco y especular con comprar dólares o bonos, invertirla para generar un nuevo ingreso”, cuenta a minutouno.com.



Así fue como la novia de Lezcano se puso al frente de una barbería en un local ubicado a unos quince metros de la parrilla. Contrataron a dos peluqueros para generar empleo e inauguraron el sábado pasado “confiando en que esto va a mejorar”.

barberia

“Somos gente de trabajo que pone la plata a trabajar”, describe Lezcano. “Las medidas tomadas por el Gobierno nos hace creer y apostar a que la gente va a estar mejor”, asegura y resalta que “los días que se cobran las asignaciones familiares o el IFE son los que más se trabaja porque la gente se compra comida, se da un gustito. Esas medidas macro y microeconómicas nos hacen pensar en que vamos a mejorar. Ya caímos y pensamos en un buen rebrote para cuando pase la pandemia”.

En cuanto a la parrilla, asegura que “la idea es no cerrar, está en la puerta de casa y vemos que las ultimas semanas hubo un repunte de consumo”.