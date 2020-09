Mar del Plata: perdió a su marido en un naufragio, aún no puede cobrar su pensión y se quedó sin casa

El sábado 17 de junio de 2017, la Prefectura Naval Argentina se comunicó para avisarle que el buque pesquero en el que había embarcado su esposo, Marcelo Islas, se había hundido a la altura de Rawson. El mensaje lo recibió una de las hijas mayores de la pareja, y fue la encargada de decírselo a Silvia: “El barco de papá se hundió”.

Silvia y Marcelo, estuvieron juntos durante 24 años y tuvieron 4 hijos. Islas había abordado el barco de la empresa Ostramar SA con un único fin: hacer una diferencia económica que les permitiera, en el corto o mediano plazo, cumplir el sueño de la casa propia.

Si bien toda su vida trabajó en el puerto, era la primera vez que iba a la pesca de langostino y toda la familia había asumido que durante 4 meses iba a estar ausente. Hasta que llegó el llamado que anunció la tragedia, según contó el portal marplantense 0223.com.ar.

El Repunte regresaba a Puerto Madryn para descargar langostinos y, producto de un fuerte temporal, se hundió a unas 36 millas náuticas del norte de Rawson. Sólo 2 tripulantes sobrevivieron a la fatalidad. Se pudo comprobar el fallecimiento de sólo 3 marineros, mientras que otros 7 continúan desaparecidos.

A casi 39 meses del naufragio, Silvia y otras 5 viudas, siguen a la espera de un trámite judicial para poder cobrar sus pensiones. Pero su situación es más complicada que la del resto: ya que se encuentra sin trabajo y con 2 hijos menores de edad a cargo.

Por este motivo, este fin de semana debió abandonar la casa del barrio Las Avenidas en la que vivieron los últimos 22 años porque ya no podía pagar el alquiler: “Se me fueron acumulando meses de deuda, además de los impuestos, y me tuve que ir”, explicó Silvia de la Hoz.

Buque pesquero Repunte El buque pesquero Repunte se hundió en Rawson en 17 de junio de 2017.

Después de regalar el juego de dormitorio, el del living y el lavarropas, la mujer y sus hijos de 13 y 15 años se fueron a vivir a la casa de una hermana.

Antes de la cuarentena, Silvia limpiaba casas por hora algo que se cortó unos meses. Luego en julio consiguió un trabajo como cuidadora de una mujer de 88 años pero a principios de agosto, con el recrudecimiento de la pandemia, los familiares de la anciana prefirieron no correr riesgos y le dijeron que no fuera más. Ahora la familia subsiste gracias a la ayuda de sus hijas más grandes.

La familia de los desaparecidos del Repunte necesitan que el juzgado federal que interviene en la causa por el hundimiento del barco les otorgue el certificado de presunción de fallecimiento de sus esposos para poder acceder la pensión: “Esa es la situación en la que estamos cinco mujeres de Mar del Plata y otra de Puerto Madryn”, especificó.

En el caso de la familia Islas, el trámite se inició al cumplirse los 13 meses del naufragio, pero todavía sigue sin noticias: “Ya llevo 26 meses de espera y a eso hay que sumarle que, cuando llegue el papel, vamos a tener que esperar otros 6 meses para cobrar la pensión. Mi situación hoy es esta por la justicia, que no me da un papel. Estoy completamente desamparada”.

A bordo del Repunte, además de Islas, iban embarcados Julio Guaymas, de 39 años; Gustavo Antonio Sánchez, de 47; Horacio Airala, de 68; Silvano Luis Coppola, de 59; Lucas Ezequiel Trillo, de 35; Jorge Luis Gaddi, de 47; José Homs, de 57; Jorge Omar Arias, de 41; Isaac Cabanchik; de 35; Fabián Samite, de 31; y Néstor Fabián Paganini, de 44 años.