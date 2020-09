El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas cruzó una fake news por el conflicto en Villa Mascardi

"Son absolutamente falsas las acusaciones mediáticas, sobre el traslado de personas hacia la zona de Villa Mascardi, que se encuentra ubicada en el extremo SUR de la ciudad de Bariloche, y el vicepresidente se encontraba ingresando a Bariloche desde el sector norte, con una familia ajena a la Lof Lafken Winkul Mapu", siguió y agregó: "Entendemos que las falsas noticias no sólo intentan conspirar contra el proceso de diálogo instaurado para la búsqueda de resolución al conflicto territorial de la zona de larga data en Villa Mascardi, sino que también buscan denostar al Vicepresidente, en su condición de indígena y activo dirigente del Parlamento Mapuche de Río Negro".

Según lo que notificó el INAI de manera oficial, Pilquiman "se encontraba en la zona de Coquelen, aislada por el mal estado del camino y la acumulación de nieve, donde se encontraba gestionando la instalación de una radio VHF para posibilitar conectividad".

Mientras volvía, Luis Pilquiman "se trasladaba junto a una familia desde un paraje rural de Pilcaniyeu a la ciudad de Bariloche para aprovisionarse de alimentos, en el marco de la asistencia focalizada, desplegada en la zona a fin de mitigar el fuerte impacto de la emergencia sanitaria" a raíz del coronavirus Covid-19, "sumado a los efectos de la emergencia climática por las altas nevadas que sufrieron en la zona".

El INAI agregó que el vahículo en el que se desplazaba el funcionario "cuenta con el seguro obligatorio vigente, solamente que al momento del operativo de control montado no se disponía en formato papel, pero una vez presentado se encuentra nuevamente en poder del vicepresidente".

Luego agregó que la licencia de conducir del funcionario "se encuentra vencida desde el mes de abril" que "no pudo ser renovada ya que el Municipio de Pilcaniyeu no permite el ingreso de personas provenientes de la zona cordillerana, debido a que dicho municipio no cuenta con casos de Covid-19 y lleva una cuarentena estricta que imposibilitó el trámite de renovación del carnet".