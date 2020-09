7 de cada 10 jóvenes tienen un empleo informal

De acuerdo con el relevamiento, que utilizó datos de Cátedra Unesco (base EPH), la tasa de desempleo la población joven de 15 a 24 años en el país era de 27,5% en el primer trimestre, mientras que en el conurbano, del 30%.

desempleo jóvenes Tasa de desempleo en el primer trimestre del año. Informe de Grupo Artigas.

A su vez, la tasa de informalidad para la misma franja etaria en igual período es del 72,4%.

trabajo informal jóvenes Tasa de informalidad en el primer trimestre del año. Informe de Grupo Artigas.

“De los más de 3,3 millones de jóvenes-adolescentes de 15 a 19 años, más de 370 mil fueron expulsados del ámbito educativo, no están trabajando porque no hay (los que en términos técnicos se los designa como ni trabajan, ni estudian, ni buscan trabajo, que es una forma de culpabilizarlos)”, precisa la consultora.

Según el Grupo Artigas, también “hay casi 100 mil adolescentes que seguían buscando, más de 170 mil que sólo trabajaban, más de 70 mil que estudiaban y buscaban trabajo y más de 170 mil que estudiaban y trabajaban”.

“Con esa base pensar la transformación social en la pospandemia debe incluir inexorablemente una política dedicada a les jóvenes, al menos centralmente en esa franja de 15 a 24 años. En la edad que va de los 20 a 24 se observa que cada vez son más los que han dejado de estudiar, los que no tienen trabajo y ya no lo buscan porque no lo encuentran y terminan desalentados, son más de 500 mil. Los que todavía no perdieron ese aliento y lo seguían buscando son más de 300 mil. La mayoría de los que tienen trabajo, son informales, como hemos visto”, concluye el informe.

Mientras tanto, desde el Gobierno están analizando la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que se podría reconvertir en una renta básica, vinculada a la laboral, para jóvenes. Es decir, transformarse en un programa de la Anses para jóvenes de 18 a 24 años, no necesariamente que no estudian ni trabajan sino a toda esa población etaria.

El informe completo: