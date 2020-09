Alberto Fernández le contestó a JxC por los dichos de Elisa Carrió

"Desde Juntos por el Cambio han convocado al 'diálogo para retomar la sensatez política y la cordura institucional'. El diálogo no recurre a mentiras y descalificaciones que agravian a personas e instituciones y afectan la convivencia democrática. Sensatez y cordura. Decirlo y hacerlo", escribió este martes Alberto Fernández en su cuenta de Twitter, donde además publicó un extracto de la entrevista a Carrió.

https://twitter.com/alferdez/status/1303407415103291393 Desde @juntoscambioar han convocado al “diálogo para retomar la sensatez política y la cordura institucional”. El diálogo no recurre a mentiras y descalificaciones que agravian a personas e instituciones y afectan la convivencia democrática. Sensatez y cordura. Decirlo y hacerlo. pic.twitter.com/vDcJ8Sib6v — Alberto Fernández (@alferdez) September 8, 2020 Alberto Fernández crusó a Elisa Carrió por su ataque a Anabel Fernández Sagasti Alberto Fernández crusó a Elisa Carrió por su ataque a Anabel Fernández Sagasti

"Yo creo en la unidad de los argentinos, ¿eh? Yo no me... Ahora, ella tiene 'soldaditas' inmorales, por ejemplo, (Anabel) Fernández Sagasti. Es una 'soldada' inmoral. ¿Qué quiero decir? Es fanática y carece de conciencia moral. Es joven, me da pena. Es de mendoza, tiene empuje, pero es fanática", lanzó Carrió.

El torrente de palabras no fluyó tanto como para pasar desapercibido. En vez provocó el repudio oficialista, incluido el del Presidente.