Ruggeri minimizó el mito de la Bombonera: "Jugué con River ahí y no nos pasó nada"

“Estamos hablando de la cancha de Boca que tiembla, que se mueve... Que hace de todo. La cancha va, se levanta, va para acá, para allá. ¿Cuánto hace que Boca no gana la Copa Libertadores? ¿2007? O sea que hace 13 años que no la gana. ¿Qué pasó estos 13 años? ¿Se le paró el corazón, no se movió? ¿No saltó?", chicaneó el panelista de 90 Minutos de Fútbol, dejando casi helados a todos sus compañeros.

https://twitter.com/FOXSportsArg/status/1303010663359537155 ¿ES VERDAD QUE LA BOMBONERA “LATE”? LA RESPUESTA DE RUGGERI#90MinutosFOX - "Yo fui a jugar Copa Libertadores con la camiseta de River ahí y no pasó nada", aseguró el "Cabezón", rememorando sus épocas de futbolista. "He ido a un montón de canchas más complicadas", afirmó. pic.twitter.com/jYBs3aKtPU — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 7, 2020

Mientras el programa levantaba temperatura, el “Cabezón” insistió: "Jugué en Copa Libertadores con la camiseta de River ahí y no nos pasó nada a nosotros. Eso de que tiembla lo pusieron de la época de Bianchi, pero después estuvieron 13 años que no pasó nada. ¿Por qué no ganó seguido la Copa después?".

En este sentido, el ex defensor de la Selección argentina aseguró que hay otras canchas “sin tanta historia” pero que son más complicadas. Así, destacó al Cilindro de Avellaneda, el Monumental de Núñez, la cancha de Atlético Tucumán y el Cementerio de los Elefantes de Colón.

Por supuesto, las chicanas de Oscar Ruggeri no pasaron desapercibidas e hicieron mucho ruido en las redes sociales este martes.

https://twitter.com/Cronopio777/status/1303422742197399556 ¿Ruggeri? Un ingrato y un traidor. Bien ajusticiado por el gran Roberto Passucci. pic.twitter.com/oSBSdGT4uN — Julio Cronopiano (@Cronopio777) September 8, 2020

https://twitter.com/Debih_22/status/1303416572418154496 No voy a hablar de lo que dijo Ruggeri, sino de lo que yo viví. El año pasado, tuve la suerte de presenciar un partido de Boca en la Bombonera. Fue ante Estudiantes por la Superliga. El plantel, que por ese entonces dirigía Gustavo Alfaro, ganó con lo justo 1-0 (Sigue) pic.twitter.com/lcuzlEvmA7 — Deborah María Puebla (@Debih_22) September 8, 2020

https://twitter.com/pochof15/status/1303415575067209728 Ruggeri dijo que la bombonera no late, también salió a pedir que no haya más memes, este señor cree que porque salió campeón en el ´86 tiene palabra santa pic.twitter.com/tKzYCoxX3U — pochof15 (@pochof15) September 8, 2020

https://twitter.com/JDe2390/status/1303430570714845185 Como banco al cabezón Ruggeri, basta del humo de la bombonera por favor. Hasta independiente del valle los saco en ese chiquero. — Julián . (@JDe2390) September 8, 2020

https://twitter.com/Mundialmentebo/status/1303127768457031681 Ruggeri el traidor más grande de la historia de Boca junto con Gareca,se da el gusto de criticar a la Bombonera,por favor este tipo tendría que estar vetado de la Bombonera ,al final el que le prendió fuego la casa no estaba tan errado pic.twitter.com/bwpBLt5eJf — Mundialmente Boca (@Mundialmentebo) September 8, 2020