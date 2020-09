Espionaje ilegal: el contador de Lázaro Báez reveló que fue presionado en la cárcel

"Necesitamos que usted declare que Lázaro Báez es el testaferro de los Kirchner y que además aproveche que está con Báez y nos diga donde tiene plata escondida", repitió Pérez Gadín ante los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, que tienen delegada la causa por el supuesto espionaje ilegal dentro del penal de Ezeiza, que se tramita en los tribunales de Lomas de Zamora.

El contador había sido detenido el 5 de abril de 2016, el mismo día que Lázaro Báez, y en la primera semana de su confinamiento en el penal de Ezeiza recibió la visita de dos hombres que se presentaron como miembros de la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan, un dato que nunca pudo comprobar.

Pérez Gadín, quien hoy en está en prisión preventiva domiciliaria, estaba alojado en una habitación del Hospital Penitenciario Central desde donde lo trasladaron para la charla en cuestión.

"Me viene a buscar alguien que viene con uniforme del Servicio Penitenciario Federal. Era primera hora de la tarde. A la mitad del pasillo entramos a otra habitación, había 3 camas y estaban estas dos personas vestidas de traje", relató el contador, según Télam. Durante la reunión le dijeron "que si cooperaba con la fiscalía su situación se iba a modificar favorablemente".

El contador aseguró que pidió hablar con el fiscal Marijuan, pero que los hombres le contestaron: "Vos no estás entendiendo. No te das cuenta que las cosas cambiaron. No es grave que mientas en tu declaración".

Como Pérez Gadín se negó a declarar datos que no le constaban, los dos hombres le prometieron "como muestra" que su hijo, Sebastián Pérez Gadín, sería procesado en la misma causa por supuesto lavado de dinero.

La causa por lavado de dinero por la que fue detenido y procesado Pérez Gadín se encuentra en las instancias finales del juicio oral y público y el fiscal del juicio, Abel Córdoba, pidió para él una pena de ocho años de prisión. En cambio, para Sebastián Pérez Gadín pidió la absolución.