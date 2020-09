VIDEO: Durísimo cruce entre uno de los policías que encabeza las protestas y Fernández Llorente

En una de las protestas que lleva adelante la policía de la provincia de Buenos Aires en La Matanza, el oficial retirado de la Bonaerense Javier Díaz, uno de los que promueve la revuelta, tuvo un fuerte cruce con el conductor de C5N, y abogado, Antonio Fernández Llorente, así como también con la conductora Daniela Ballester.

Desde el centro de comando del Ministerio de Seguridad que conduce Sergio Berni, el capitán Díaz sostuvo: “Nosotros hemos buscado una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo con el gobierno (de la provincia de Buenos Aires), pero lamentablemente no encontramos diálogo. No nos dieron a una solución y se han encerrado”.

“Nos da lástima que el señor ministro de Seguridad (Berni) no tenga la capacidad de venir a solucionar este problema. Hemos pedido que venga y que dé la cara y que solucione el problema y lamentablemente no lo hace. Estamos pidiendo que venga el gobernador”, agregó el efectivo de las fuerzas especiales de la policía de la provincia de Buenos Aires, Halcón.

En ese momento, Antonio Fernández Llorente le consulta si son consientes que ellos están cometiendo el delito de “sedición”, y a los gritos el policía contesta: "Ustedes desde hoy temprano nos están faltando el respeto. C5N tratándonos de coimeros que cobrábamos coimas. Y acá no hay nadie que haga eso”.

“No me corras con la de trapo”, contesta el periodista que, además, es abogado y añade: “Calificar un delito no es faltarle el respeto. Ningún gobernador va a negociar con sediciosos, ustedes están rebelados, lo dice el código penal".

"Usted no me venga a correr con que estamos haciendo sedición", contesta Díaz, quien cuestiona: "Es una vergüenza, no puede ser que el personal no tenga chalecos, que no haya barbijos, ¿qué golpes estamos dando?".

Cómo la discusión subía de tono, Daniela Ballester pide cordura y le consulta al policía por qué dicen que el gobierno de la Provincia de Buenos no dio respuesta cuando el aumento de sueldo ya está anunciado, a lo que Díaz responde en tono amenazante: “Vamos a ponernos en claro, nosotros estamos pidiendo que venga un político a hablar, queremos que lo hagan por escrito algo que no lo hicieron. No queremos que sumareen a ningún compañero, algo de lo que tampoco se comprometieron”.

A lo que Llorente insistía: "Quieren ver al gobernador de rodillas". Ante esta frase, el policía decide retirarse del móvil y le dice al conductor que tiene “la cara de piedra”. Llorente expresa: "Sos un sedicioso. Cara de piedra es él". Más tarde, Diaz volvió a hablar en la protesta y atacó a C5N.