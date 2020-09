Policía Bonaerense: terminó la protesta frente a la Quinta de Olivos

"Me voy a quedar a recibir el petitorio firmado, quedaron en que iban a ver quién lo firmaba", expresó Juricich ante las cámaras de C5N y otros canales. El abogado aseguró que la manifestación de oficiales de Policía, armados y de uniforme, no fue intencional sino que "salieron de servicio y vinieron para acá" en referencia al cerco que se formó durante la tarde alrededor de la Quinta de Olivos.

Lo que es más, Juricich anticipó que durante la noche no habrá relevos para quienes participaron de la manifestación, sino que se quedará él y "algún que otro representante" de la Fuerza a la espera de recibir el petitorio firmado como prueba de que tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof leyeron los reclamos de la Policía provincial.

"Yo tengo que mandar a Puente 12 el petitorio y también se retirarían de ahí", convino el letrado en referencia al predio de La Matanza donde se desarrolló otra asamblea multitudinaria de policías durante la tarde.

Juricich explicó que la manifestación frente a la residencia de Alberto Fernández se produjo "porque desde La Plata dijeron que iba a venir el Gobernador y el Ministro (de Seguridad) a Olivos" en referencia a Axel Kicillof y Sergio Berni, aunque éste último nunca apareció para el encuentro. Los manifestantes "querían entregar un petitorio también para que estuviera conocimiento el Presidente", explicó el letrado.

Durante la jornada el secretario de Presidencia, Julio Vitobello, y el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, emergieron de Olivos para intentar convocar a ocho oficiales que pudieran hablar en nombre de sus colegas frente al Gobierno, pero Juricich explicó que "no ingresaron porque primero necesitaban el acuerdo de todos los sectores (policiales) de la provincia para poder ingresar, por un tema de representación".

"Si todos daban el visto bueno, porque hay gente que está reunida en distintas partes de la provincia, entraban", aclaró, aunque no dio explicaciones sobre el pedido de cámaras formulado por algunos miembros de la Fuerza.

"Seguir manifestándose es una decisión que va a tomar (el personal de) la Fuerza, lo que sí puedo decir es que toda la Fuerza está de acuerdo con un reajuste en el tema salarial y el tema de 'no sanciones' porque evidentemente llegaron a un estado muy crítico en que no pueden subsistir", aseguró el letrado, para quien lo de este miércoles "no es ninguna desestabilización, es un reclamo salarial".

"No tiene nada que ver con ningún político de ningún sector. Si usted no llega a fin de mes sale a reclamar", expresó.

Juricich resaltó que el reclamo salarial "se viene presentando hace años, con el Gobierno (provincial) anterior y el anterior del anterior. Pero se presentaban ante los jefes a cargo, que los trasmitían al Ministerio. Con la crisis y el estrés que lleva la Policía llegaron a este extremo de venir personalmente ellos", adujo.

Para el abogado, "en estos momentos no hay un interlocutor en la Quinta de Olivos, lo que hay es un petitorio en nombre de toda la Policía".