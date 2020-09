Habló el policía que se trepó a una torre: "Fue espontáneo, íbamos para la negociación y me subí"

El teniente Oscar Pagano, que presta servicio en el comando de la localidad bonaerense de San Martín, dijo: "Fue espontáneo, íbamos para la negociación, vi la antena y me subí".

Al ser consultado sobre por qué depuso su acción explicó: "Me llamaron de todos, pero más que nada por un compañero mío, Fabián, y la psicóloga que medió", por otro lado sostuvo que también tomó la decisión de bajarse por su familia: "Como fue espontáneo mis hijas me vieron por televisión se asustaron y vinieron".

"Soy consciente que estuve en peligro", agregó Pagano.

Cuando le preguntaron cuál es su reclamo, el teniente expresó: "El principal reclamo que ahora tenemos es que no tomen represalias, me llamaron de Morón y La Matanza me dijeron que me van a hacer un sumario administrativo por lo que pasó. Mis superiores inmediatos no me notificaron nada, solo me contuvieron".

Y añadió: "Hace 23 años que estoy en la fuerza soy Teniente. Ahora tendría que tener 33 años de servicio y ser (Teniente) Mayor pero me hicieron distintos sumarios por participar de distintas manifestaciones por este mismo tema".

Sobre el conflicto de recomposición salarial, Oscar Pagano expresó: "Como teniente cobro 42 mil pesos, pero el sueldo lo uso para pagar la tarjeta de crédito y prestamos, y con las adicionales las usaba para el día a día. Trabajaba 24 horas por 12 y redondeaba los 65 mil pesos.Actualmente, con todos los descuentos estoy cobrando 9 mil".

"En su momento habían dicho que a los esenciales no nos iban a descontar los créditos. Por la pandemia, el 90% perdió las adicionales", manifestó el oficial bonaerense.