El polémico tuit de Elisa Carrió en medio de los reclamos de la Policía Bonaerense

Lejos de la actitud de repudio que tuvo todo el arco opositor a la protesta de los efectivos de la Policía Bonaerense frente a la Quinta Presidencial de Olivos, Elisa Carrió no se refirió a la polémica pero sí dio a entender que, en todo caso, el pasado es mejor que el actual gobierno bonaerense de Axel Kicillof.



"Cómo se extraña a @mariuvidal en la Provincia", expresó a Elisa Carrió, en claro apoyo a la ex gobernadora bonaerense, que no se expresó en este día ni a favor ni en contra de las protestas.