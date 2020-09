Masiva manifestación de transportistas escolares en todo el país por el fondo de ayuda estatal

“180 días sin trabajar”, se leía en un cartel pegado sobre el parabrisas de uno de los micros que también portaba banderas argentinas y parlantes.

micros.jpg Transporte: protestas en Santa Fe, Córdoba y Río Gallegos

“Somos dueños independientes, no somos grandes empresas como pasa en otros sectores, y para nosotros este trabajo es un emprendimiento familiar. Desde diciembre, salvo una semana de marzo, no volvimos a tener ingresos”, cuenta Juan Pablo Caracciolo, miembro de comisión de Asociación de Propietarios de Ómnibus Escolares, Turismo y Afines (APOETA) en diálogo con minutouno.com.

Tal como sucedió con otros sectores, el transporte escolar y de turismo fue uno de los más afectados por tratarse de dos de las actividades que aun no retomaron a la “nueva normalidad”. “Siempre tenemos en cuenta que hasta marzo no vamos a trabajar, pero la llegada de la pandemia era imposible de prever”, sostiene y agrega que "si bien ya veníamos de años complicados por cuestiones económicas y laborales, al no tener ingresos desde diciembre la situación se complicó más”.

cordoba 2 ok.jpg Protesta de Transportes Escolares en Córdoba

Por estos motivos, desde marzo, los transportistas se unieron en una Mesa Nacional de Transporte Escolar -de la cual forma parte APOETA- “para luchar por una ayuda económica para el sector”.

En ese marco, presentaron un proyecto en el Poder Legislativo que fue apoyado por la Comisión de Transporte. El 4 de agosto se aprobó en la Cámara baja y diez días después llegó la aprobación en el Senado. El proyecto –según informan- fue notificado en el Boletín Oficial el pasado 24 de agosto (ver debajo Resolución...). Sin embargo, hasta el día de la fecha denuncian que no fue implementado.

cordoba ok.jpg Masiva movilización de Transportes Escolares en Córdoba

“El eje de la manifestación es el reclamo de la implementación del proyecto, que implica uno 600 millones de pesos destinados al sector para cubrir necesidades alimenticias”, indica Caracciolo a este portal. “Es mínimo, pero hay muchas familias que están con cero ingresos, comiendo en comedores… Es desesperante, no hay ahorro que se pueda sostenerse en tanto tiempo”, describe.

En los intentos por subsistir, a mitad de abril se les permitió a los transportistas reconvertir sus combis y micros para ser utilizados por empresas con el fin trasladar a sus empleados a medida que se habilitaban actividades no esenciales bajo esa condición.

rio gallegos ok.jpg Transporte: protestas en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz

Sin embargo, “solo el 5% logró tener ingresos mediante esa vía, porque las empresas preferían no gastar en transporte y la medida no fue viable”.

“Tampoco podemos cobrar el IFE porque tenemos bienes, que son los micros o combis”, expresa. Además, “solo un 30% pudo sacar un crédito a tasa 0 que ofreció la Ciudad, pero fue un arma de doble filo porque en noviembre tienen que abonar la primera cuota y es imposible pagarla sin ingresos, así que seguimos acumulando deudas”.

“Pedimos la implementación urgente de la ley”, reclaman desde APOETA. Entre otros reclamos particulares, desde la comisión de la Ciudad de Buenos Aires marcharon hoy al Ministerio de Transporte para solicitar también “la eximición de pago de ingresos brutos y patentes”.

La resolución aprobada en el Senado y publicada en el Boletín oficial