Detuvieron al youtuber que había amenazado a Cristina Kirchner

El procedimiento fue realizado por personal la Policía Federal Argentina (PFA) de la delegación de la capital cordobesa, que realizó un allanamiento por orden del Juzgado Federal 2 de esa provincia.

Según fuentes policiales, durante el operativo, el acusado Eduardo Miguel Prestofellipo, alias 'El Presto', habría obstaculizado el accionar de los policías que, además, hallaron un arma de fuego con numeración ilegible, por lo que desde el juzgado dispusieron su detención.

La investigación se inició luego de que el influencer tuiteara lo que se consideró una amenaza directa contra la expresidenta. "Vos no vas a salir VIVA de este estallido social", escribió el 27 de agosto última.

El tuit proseguía: "Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO", y adjuntó una foto de la vicepresidenta en el Senado.

En su cuenta de Twitter @ElPresto20k, su titular Eduardo Miguel Prestofellipo se presenta como "periodista" y "director de @24dataok".

Al día siguiente de la publicación, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación publicó un comunicado en el que informó que la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal Horacio Azzolin, "recibió en sus canales oficiales dos correos electrónicos en los que se denunciaba la presunta comisión del delito de amenazas contra la vicepresidenta".

Uno de los correos fue "remitido por el abogado Gregorio Dalbón", decía el MPF en su página oficial. "Las amenazas habrían sido vertidas por un usuario de Twitter a través del mensaje cuyo enlace se reproduce a continuación: https://twitter.com/ElPresto2Ok/status/1299044941759483905?s=19".

Los fiscales "verificaron la existencia de la publicación, aseguraron la evidencia electrónica de interés y remitieron las presentaciones a la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", tras lo cual por sorteo el caso quedó "radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12", decía el comunicado.

En sus redes sociales (Twitter, Facebook, Youtube, etc.), Prestofellipo tiene miles de seguidores y ahora fue imputado por los delitos de incitación al odio y la violencia y por amenazas dirigidas a la vicepresidenta Cristina Fernández.

Pero no es la primera vez que tiene expresiones de odio y violencia contra personas y sectores sociales y políticos. A principios de junio tuiteaba: “Con los líderes y los seguidores de la izquierda progre (sea de EE.UU o de Argentina, de Chile o de Francia, etc) no se debate, SE LOS ANIQUILA".